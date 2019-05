Soudan: La solidarité des révolutionnaires libres met en garde contre l'enlèvement de la révolution

Khartoum — La solidarité des révolutionnaires libres a mis en garde contre l'enlèvement de la révolution du 19 décembre, affirmant la participation de toutes les composantes du peuple soudanais au mouvement révolutionnaire qui a réussi de renverser le régime de Omar Al-Bachir.

Lors du forum de SUNA ce jeudi, le président de la solidarité, Alam Al-Huda Ahmad Osman a indiqué que cette association est une entité indépendante qui n'a aucun lien avec un élément politique cherchant à édifier un État soudanais fondé sur l'égalité de citoyenneté et sur l'état de droit.

Il a souligné que les négociations entre le conseil militaire de transition et les forces de liberté et de changement et seulement bilatérales et ne conduiront jamais à des solutions globales.

Le représentant des indépendants nationaux, Osman Ibrahim Al-Taweel a indiqué que le retard dans l'accord entre le conseil militaire et les forces de liberté et de changement conduit à la perturbation des intérêts des peuples et à la complexité des problèmes, appelant à la participation de tous aux enjeux nationaux.