Afrique du Nord: L'Arabie saoudite engagée à organiser le hadj dans les meilleures conditions

LA MECQUE (Arabie Saoudite) - Le ministre saoudien du Hadj et de la Omra, Mohamed Salah Ben Tahar Benten, a assuré que son pays reste engagé à organiser le hadj dans les meilleures conditions, mettant en garde contre l'exploitation de ce cinquième pilier de l'islam à des fins purement politiques.

S'exprimant lors du point de presse au siège du centre d'information aménagé pour les trois sommets du Golfe et arabo-islamique, qu'abritera Le Royaume à La Mecque, jeudi et vendredi, Tahar Benten a souligné que " le Royaume accueille tout musulman venant de par le monde pour accomplir les rites du Hadj et de la Omra, sans distinction aucune de sa culture, de sa langue et de son rite, et que le Royaume assure toutes les facilitations et prestations pour que les musulmans accomplissement leurs rites dans le confort".

A propos du programme dédié aux pèlerins, inauguré par le serviteur des deux Lieux-Saints de l'Islam, le ministre saoudien a ajouté que "ce programme est l'un des programmes du Royaume à l'horizon 2030 et qu'il jouit de l'intérêt du Roi Selman Ben Abdelaziz et du suivi du Prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salmane, à l'effet de fournir les prestations de qualité aux hadjis".

Le ministre saoudien a souligné que l'instance du Hadj et de la Omra se réunit avec les responsables du hadj de tous les pays musulmans avant la saison pour discuter des étapes de sensibilisation des pèlerins avant leur arrivé aux Lieux-saint, ajoutant que les programme d'information des hadjis comporte des plateforme de sensibilisation en plusieurs langues et disponibles sur internet.

Le ministre a évoqué, dans ce sens, les principaux objectifs du programme de service des pèlerins à savoir la facilitation de l'arrivée des fidèles des quatre coins du monde, l'amélioration de la qualité de prestations et l'enrichissement de l'expérience du hadji ou du visiteur en prenant connaissance des sites archéologiques islamiques à la Mecque, la Médine et les autres villes du Royaume.

Il a salué également la coopération entre les différentes parties chargées des affaires de hadj et de hadjis qui veillent sur les procédures de l'arrivée des fidèles aux deux Lieux Saints, leur déplacements entre la Mecque et la Médine et les autres lieux de culte et fournissent des services à la hauteur des attentes des hadjis.