Seychelles: Le pays à la recherche de propositions pour un système d'énergie solaire flottant à grande échelle, une première pour l'Afrique

Les Seychelles ont lancé un appel à propositions pour l'installation du premier système photovoltaïque solaire flottant (PV) à grande échelle, a déclaré un responsable de la commission de l'énergie.

L'appel a été lancé la semaine dernière à huit soumissionnaires sélectionnés lors de la première phase du projet.

Les propositions seront évaluées en fonction d'un ensemble de critères techniques et financiers et le soumissionnaire le mieux évalué sera choisi pour financer, concevoir, construire, posséder et exploiter la centrale photovoltaïque flottante connectée au réseau.

Les Seychelles, un groupe de 115 îles de l'océan Indien occidental, ont annoncé leur projet d'installation d'un système photovoltaïque flottant (PV) à l'échelle industrielle au mois d'avril dernier. Le système sera situé dans la lagune de Le Rocher, dans le quartier central de Les Mamelles, sur l'île principale de Mahé.

Le chef de la direction de la Commission de l'énergie des Seychelles, Tony Imaduwa, a déclaré que "le soumissionnaire final devrait être choisi au mois de novembre et qu'une fois cela fait, la construction devrait commencer et s'achever d'ici 2020".

Une fois mise en service, l'électricité produite par la centrale sera vendue à la Public Utility Corporation (PUC) à un tarif fixe en vertu d'un contrat d'achat d'électricité d'une durée de 25 ans.

Lors du lancement du projet l'année dernière, M. Imaduwa avait déclaré à la SNA que le projet injecterait une énergie propre et verte dans le système électrique des Seychelles.

«On s'attend à ce qu'il contribue à environ 5,8 GWh par an. Cette nouvelle initiative contribuera également à réduire les importations de combustibles fossiles, ce qui se traduira par des économies de devises pour le pays », a déclaré M. Imaduwa.

L'énergie issue du nouveau projet devrait représenter 1,6% de l'objectif énergétique des Seychelles fixé pour 2030.

Le projet est mis en œuvre par la Commission de l'énergie des Seychelles avec le soutien de la facilité africaine de soutien juridique et de la fondation Clinton, avec Trinity International LLP et Multiconsult Norge AS comme conseillers en transaction et en passation de marchés.

M. Imaduwa a déclaré que si ce projet fonctionnait bien, les possibilités de le reproduire étaient immenses, laissant ainsi un terrain qui pourrait être utilisé pour l'installation de panneaux solaires à d'autres fins.