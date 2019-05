Algérie: 9 orpailleurs interceptés et une arme et un chargeur de munitions saisis au Sud du pays

Alger — Neuf (9) orpailleurs ont été interceptés mercredi, lord d'opérations distinctes, menées à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) qui ont également saisi un pistolet avec un chargeur de munitions, indique jeudi le ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire ont intercepté, le 29 mai 2019 lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), neuf (9) orpailleurs et saisi un (1) pistolet de type TROV avec un chargeur de munitions et une paire de jumelle, ainsi que (19) groupes électrogènes, (15) marteaux piqueurs, un (1) détecteur de métaux, dix (10) sacs de mélange de pierres et d'or brut et deux (2) véhicules tout-terrain", précise la même source.

Dans le même contexte et au niveau de la 4e RM, un détachement combiné de l'ANP "a appréhendé, à El-Oued, un narcotrafiquant à bord d'un véhicule touristique chargé de 44,5 kg de kif traité", tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale "ont saisi (930.000) unités de produit parapharmaceutiques à Ouargla".

Par ailleurs, des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont déjoué, à Oran et El-Ghazaouet (2e RM), deux tentatives d'émigration clandestine de (17) personnes à bord d'embarcations pneumatiques, alors que (52) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et Tamanrasset", rapporte également le communiqué.