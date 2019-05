Burkina Faso: Coupe de la fédération - Les clubs de D3 à l'honneur

La finale de la 5e édition de la coupe de la FBF s'est jouée le 29 mai 2019. L'association foot, art et culture de Bobo (l'AFACB) l'emporte (1 à 0) face à la LONAB. Ce tournoi qui a rassemblé du monde dans la cité de Naaba Kango est né pour créer la compétition pour les clubs de D3.

Après la prouesse de Rahimo FC qui a raflé la coupe du Faso et le championnat national, la ligue de l'Ouest n'arrête pas de faire parler d'elle. C'était autour de l'AFACB d'ajouter un autre trophée aux clubs de l'Ouest. Au bout d'une vingtaine de minutes, aucune des deux équipes n'est arrivée à inscrire un but mais l'AFACB, plus entreprenante, donnait du fil à retordre à la LONAB grâce à Issouf Banao, Athanase Deozoh et Aly Badra qui progressaient très vite dans l'axe droit. Le score est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre central, Ghislain Dabiré.

La seconde période, elle, démarre avec un changement du côté des Blancs de la LONAB. Samuel Méda prend la place d'Inoussa Zongo. C'est à la 50e minute que les Bleus de l'AFACB trouvent le chemin des buts après avoir raté de nombreuses tentatives. Quelques minutes plus tard, Sanoussa Sankara de LONAB rate son face-à-face.

En effet, le portier de l'AFACB, Abdoulaye Coulibaly, venait encore de sauver son équipe pour la énième fois. Les dernières minutes ont été marquées par la volonté des Blancs de revenir au score mais à toutes les offensives des Blancs (coup franc, corner), l'imbattable gardien de l'AFACB a répondu présent. Outre cela, le bon placement de l'équipe des Bleus a mis à plusieurs reprises les joueurs de la LONAB en position avancée. Les deux formations se séparent finalement sur le score de 1 à 0 en faveur de l'AFACB.

Le maire de la cité de Naaba Kango, Boureima Basile Ouédraogo, n'a pas manqué de remercier le président de la Fédération burkinabè de football, le colonel Sita Sangaré, et son staff pour le choix de la ville de Ouahigouya pour abriter ce tournoi.

A en croire le président de la FBF, Sita Sangaré, il s'agissait de créer la compétition à la D3. « A notre arrivée, les clubs ne compétissaient pas. On a créé leur championnat et on s'est dit qu'il fallait leur donner une compétition supplémentaire (coupe du Faso) qui associe à ces clubs de D3 les partenaires de la fédération ».

Les précédentes éditions ont été remportées par Salitas en 2015 à Ziniaré, en 2016 par Royal FC à Gaoua, en 2017 par Vitesse FC à Banfora, en 2018 par ACF à Tenkodogo.