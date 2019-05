Burkina Faso: Appel de Manéga - La tour de contrôle pour un avion en plein vol

Mise à mal de l'intégrité territoriale par des groupes terroristes, risques de conflits ethnique et religieux : c'est ce qui est au centre des préoccupations d'un groupe de citoyens qui ont décidé de lancer une initiative dénommée appel de Manéga. Cette interpellation pressante qui se veut un rempart contre les dangers qui guettent la nation devrait être signée par 100 personnalités intuitu personae. L'avion en plein vol, une tour de contrôle, ou encore un arc-en-ciel, les initiateurs de l'appel devant les journalistes, ce 29 mai à Ouagadougou, n'ont pas manqué de métaphores pour décrire la situation de la nation burkinabè dont le sort ne saurait laisser personne indifférent.

La carte du Burkina tout en blanc, logée dans un cercle de fond bleu et une toile qui maille tout, c'est le logo de l'appel de Manéga. Il était bien visible sur l'affiche derrière les conférenciers. Ce sont : Lookman Sawadogo (porte-parole), Evariste Konseimbo, et Siaka Coulibaly. Ils ont d'emblée décliné la philosophie de l'initiative à grand renfort de métaphores : un avion en plein vol, une tour de contrôle et un arc-en-ciel. La première image pour dire que tous les Burkinabè sont embarqués dans le même avion et unis par le même destin qu'ils soient dans le cockpit, dans la classe affaires, ou économique.

Dans la même veine, la tour de contrôle a une seule mission celle de guider l'oiseau de fer jusqu'à ce qu'il se pose sans encombre sur le tarmac. Pour cela le contrôleur ne se pose pas de questions sur la religion, l'ethnie, la nationalité ou le bord politique des passagers à bord. Quant à l'arc-en-ciel, il met en relief la diversité et les particularismes qui font la richesse de la nation. « Après 27 ans de prison, Nelson Mandela a dû faire face aux radicaux de son camp qui ont voulu, le moment venu, se venger des Blancs, mais il a dit non. « Ma garde sera composée de Noirs et de Blancs afin de donner un message d'unité », a dit Lookman Sawadogo, reprenant une déclaration de Nelson Mandela.

Selon les initiateurs de l'appel, le contexte interpelle tout le monde : risque de rupture de l'unité nationale, les tueries intercommunautaires, les risques de conflit religieux mettent le pays dans un contexte particulièrement difficile. Pourtant, le discours officiel ne varie pas : « on se satisfait des acquis et on se contente de dire qu'il n'y aura jamais de conflit ethnique ou religieux au Burkina » regrette un des conférenciers qui pense qu'il faut agir maintenant sans se voiler la face et prévenir ce que tout le monde redoute. C'est pourquoi l'appel sera soumis à la signature d'une centaine de personnes qui agiront intuitu personae. « Nous tous nous sommes là à titre personnel nous n'agissons pas au nom des structures auxquelles nous appartenons et nous invitons tous les citoyens qui partagent nos objectifs a en faire autant ».

Pourquoi appel de Manéga ?

Manéga est un village situé dans la province d'Oubritenga à une cinquantaine de kilomètres de la capitale. Avec son musée il est un des hauts-lieux des valeurs et savoirs culturels nationaux. Le chef de cette localité qui n'est autre que Me Pacéré Titinga est un illustre homme de lettres et de culture s'étant engagé dans la promotion de l'identité nationale.

A Manéga se trouve la neuvième réplique sur les dix existant au monde, de la Dalle de Trocadéro ou Dalle de la paix à l'honneur des victimes de la misère initiée par le père Joseph Wresinski. Elle a scellé le 17 octobre 1987 devant 100 mille défenseurs des droits de l'homme de tous les pays de la planète devant le parvis de la déclaration universelle des droits de l'homme à Paris. C'est entre autres raisons qui ont prévalu au choix de cette localité.

Selon les conférenciers, il y a déjà de l'engouement car la moitié des signatures est déjà acquise et le lancement officiel de l'initiative aura lieu le 8 juin prochain à Manéga. L'appel sera porté par des personnalités jouissant d'une influence dans la société et leur milieu. Celles-ci doivent faire montre des valeurs de probité, d'exemplarité, d'intégrité, d'ouverture d'esprit...