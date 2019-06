Congo-Kinshasa: Théâtre - Le comédien Mundueri n'est plus !

Pendant que le pays s'apprête à rendre des hommages solennels au Sphinx Etienne TSHISEKEDI, c'est l'artiste comédien MUNDUERI VANTARD qui s'en va. Il a rendu l'âme, ce jeudi 30 mai 2019, à la Clinique Ngaliema, à Kinshasa, de suite d'une courte maladie, annonce le Secrétariat Général du Collectif des Artistes et Culturels, «C.A.C».

«La mort de Mundueri est un véritable chagrin pour moi personnellement car, ayant travaillé avec lui dans la série "ça tire" et pour la corporation artistique, en général. J'étais d'autant plus choqué depuis le jour où il avait piqué la crise en revenant d'un tournage bénévole. L'artiste doit être considéré. Il se plaignait des vertiges pendant le tournage mais personne ne s'est soucié de sa santé », regrette le Comédien Roch Bodo, Porte-parole du C.A.C

Une information confirmée également par la famille biologique de l'illustre disparu qui indique que MUNDUEDI a été victime d'une crise d'AVC, il y a trois semaines.

Après quatre jours passés en coma, l'artiste a développé rapidement la pathologie qui ne donnait plus espoir aux yeux des observateurs, malgré les moyens financiers mis à sa disposition pour des soins appropriés.

Comme un bruit de tonnerre, sa disparition a mis en émoi les fanatiques et tous les ressortissants de la commune de N'djili à Kinshasa où il était natif. Surtout un coup dur pour le monde culturel congolais.

« Je garde de lui l'image d'un monsieur sociable, très amusant et non conflictuel. Artiste talentueux, j'ai eu le plaisir de partager la scène avec lui. Mundueri était un grand encadreur et rassembleur des jeunes dans la profession. Sa disparition est une perte énorme pour la jeunesse de N'djili et pour notre corporation», témoigne Bodo.

Selon la Voix autorisée du CAC, les artistes, tout en étant sous l'émotion, se sont réunis d'urgence, hier jeudi, dans la soirée à l'Hôtel Inter Matonge afin d'arrêter les stratégies pour organiser des obsèques dignes à leur collègue.

De son vrai nom Roger VIKA MUNDUERI VIKA, il était compté parmi les talentueux artistes comédiens et cinéastes de renom en République Démocratique du Congo. La vedette a marqué son temps à travers ses créations et ses mises en scène rocambolesques. Artiste de caractère, il est à la fois metteur en scène et auteur de plusieurs pièces à succès qui ont contribué à l'éclosion et la modernité dans l'histoire de la série télévisée congolaise et du théâtre populaire à Kinshasa.

Président de la Troupe Théâtrale Lisanga pe Boyokani « Lis Boy Fondation » avec LADY ESOBE, EYOMA Vieux Gaou, Roger VIKA a connu ses premiers succès dans l'art dramatique aux débuts des années 90 dans le groupe Nouvelle Loyenge de Mangwawu Me Pay, après la scission avec Ngadia Ngadios.

Rappelons que MUNDUERI était membre sympathisant du Collectif des Artistes du Culturel, qui est une plateforme (Asbl) apolitique, réunissant en son sein les artistes des différentes disciplines et corporations artistiques, ainsi que des opérateurs, mécènes, animateurs, professionnels, journalistes et managers culturels. Son objectif principal est de rendre viable le secteur de la culture au profit de ses acteurs et aussi faire de la culture un véritable moteur de développement socio-économique en RDC.