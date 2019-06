Congo-Kinshasa: Gédéon Kahena - "Nous devons faire installer un guichet de banque à l'IFASIC"

Le Comité de gestion de l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication (IFASIC), dirigé par le Recteur Rigobert Munkeni Lapess, a organisé le mardi 28 mai 2019, 2 activités importantes.

Primo, le 46ème anniversaire de cette institution créée en 1973 par Malembe Tamandiak, Professeur en sociologie à l'IFASIC et à l'UNIKIN. Secundo, la cérémonie d'investiture de la nouvelle coordination estudiantine, désormais conduite par Gédéon Kahena, élu après avoir remporté les élections générales du 11 mai 2019, dans ce même établissement.

Lors de cette manifestation présidée par le comité de gestion et dirigée par le professeur Munkeni Lapess, plusieurs personnes ont répondu présent notamment, la communauté estudiantine, les membres des corps scientifique, académique et administratif de cet établissement.

Le président sortant, Emmanuel Luyatu Manzodi, a passé le bâton de commandement au nouveau président élu, Gédéon kahena, au terme d'une élection intense, entre lui et son rival Jean-Luc Mwamba, étudiant en L1 Communication des Organisations.

Le président entrant, lors de son allocution, s'est attelé sur quelques points importants dont la mise en place d'un guichet unique à l'IFASIC, et la création d'une émission intitulée «IFASIC EN PARLE».

"Je vous dis chers amis, en ma qualité de président, j'entends canaliser le soutien et la collaboration de mes collègues, pour accompagner les étudiants à atteindre les objectifs pour lesquels ils sont venus à l'Ifasic. Je saisi cette occasion qui m'est offerte pour réitérer la demande de la coordination estudiantine qui prend corps aujourd'hui, auprès des autorités de l'Ifasic, de bien vouloir installer un guichet de banque au niveau interne, pour permettre aux étudiants de payer les frais seulement à l'Ifasic, afin de réduire ou éliminer les risques de fraude. Et hormis ça, nous allons mettre sur pied une émission "IFASIC EN PARLE" dont l'animation sera assurée par les étudiants de l'Ifasic dans le studio Ecole et sera relayée sur les différentes plates-formes numériques de l'Ifasic", a déclaré Gédéon Kahena.

Dans la même logique, Emmanuel Luyatu, Président de la coordination des étudiants de l'Ifasic sortant, n'est pas resté indifférent lors de cette activité. Il a donné certains conseils à la nouvelle équipe pour mieux gérer en toute quiétude et en restant dans la logique de cette Alma Mater. "L'exercice auquel vous serez désormais soumis est lié à la recherche de l'intérêt communautaire.

Quand on parle communauté ici, il faut faire allusion aux partenaires : il y a d'un côté les professeurs accompagnés par le corps scientifique ainsi que les administratifs et de, l'autre, le très exigeant partenaire étudiant. Cet intérêt général sera lié au bon climat respectueux d'engagement par tout le monde sans exception aucune", a ajouté Emmanuel Luyatu.

Par ailleurs, nous devons savoir que c'est depuis l'arrivée du Recteur Munkeni à la tête de cet établissement que nous avons les élections à suffrage direct, c'est-à-dire, chaque étudiant choisit le représentant de son choix. Et, la dernière élection a eu lieu le 11 mars 2019. C'était à l'issue de cette élection, que Kahena Gédéon l'a remporté avec plus de 500 voix, devant son rival de la même classe avec plus de 400 voix.