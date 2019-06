Congo-Kinshasa: IFASIC - La nouvelle coordination estudiantine installée

En marge de la célébration de 46ème anniversaire de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC, le comité de gestion de cette alma mater avait organisé succinctement la cérémonie d'investiture d'une nouvelle coordination estudiantine et le cérémonial de la remise-reprise entre la coordination estudiantine sortant et l'entrant.

Ces deux évènements se sont déroulés mardi 28 mai 2019, à l'espace Professeur Malembe, en présence du Recteur Munkeni Lapess, après que les élections générales aient été organisées depuis 11 mai 2019.

Cette cérémonie a été marquée par les allocutions de deux présidents des étudiants, sortant et entrant, notamment la passation civilisée du pouvoir entre la nouvelle coordination et l'ancienne. Avant la grande cérémonie d'investiture de la nouvelle coordination des étudiants de cette alma mater, le Comité de gestion avait présenté à l'assistance tous les nouveaux chefs des promotions et les chefs adjoints qui ont été élus lors des élections générales du 11 mai dernier notamment, la nouvelle équipe de la coordination des étudiants qui sera dirigée par Gédéon Kahena comme Président et Perside Dibondo wa Dibondo comme Vice-présidente.

Dans la foulée, Emmanuel Luyatu, Président sortant de la coordination des étudiants de l'Ifasic, a saisi l'occasion pour rappeler au Comité de gestion et aux étudiants, son bilan à la tête de cette grande coordination. Par la suite, il n'a pas manqué d'inviter la nouvelle coordination de chercher toujours l'intérêt communautaire. Dans cette même optique, Tshibanda Kahena Gédéon, le Président des étudiants nouvellement investi, dans son allocution, a demandé le soutien et la collaboration de ses collègues, pour accompagner les étudiants à atteindre les objectifs pour lesquels ils sont venus dans cet univers de formation en communication.

En outre, il a fait appel à tous les étudiants à pouvoir l'aider à défendre les bonnes valeurs de l'IFASIC. Par ailleurs, il a formulé la demande auprès des autorités de l'Ifasic de bien vouloir installer un guichet de banque à l'interne en vue de permettre aux étudiants de payer les frais académiques seulement à l'Ifasic, en vue d'éliminer les risques de fraude. Il convient de noter que le nouveau numéro Un des étudiants s'est engagé à entreprendre des plaidoiries visant à faire ériger un monument d'un patriarche et modèle des étudiants, le professeur Malembe Tamandiak, au sein de cette alma mater, une façon de lui rendre hommage pour le travail abattu.

Après les allocutions, les deux protagonistes ont échangé des insignes, symbole de la passation civilisée du pouvoir.