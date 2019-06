Congo-Kinshasa: La LIJEEK rejette en bloc les nominations des membres du bureau technique de LAMUKA

La ligue des jeunes pour l'émergence du Kwilu (LIJEEK), par son coordonateur, Jean Paul NDWAYA, rejette en bloc les nominations des membres du bureau technique de la coalition LAMUKA rendues publiques le lundi passé. Pour cette structure, tout doit se faire par consensus comme le stipule l'article 5 alinéa 4 de cette convention. "Moïse Katumbi a nommé des gens sans consulter d'autres leaders", lance-t-il.

Pour eux, les membres de ce bureau technique doivent provenir des délégués des membres du présidium de cette plateforme. Ce qui n'est pas le cas. Le coordonnateur ajoute que depuis un certain temps, les prises de position de Moïse Katumbi ne cadrent plus avec l'esprit et la lettre de cette convention. "Le peuple est en train de le regarder par des jumelles et prêt à lui tourner le dos", disait-il. S'agissant de la nomination de Chérubin Okende, désigné porte-parole, ces jeunes estiment que c'est une violation flagrante de la convention, spécialement en son article 6.

Pour eux, Moïse est le «Porte-parole» de la coalition LAMUKA point barre. Pour clore, cette structure demande au présidium de convoquer une session extraordinaire et évaluatrice URGENTE pour évaluer les différentes déclarations de chaque membre et voir si elles cadrent avec l'esprit et la lettre de cette convention. Dans le cas contraire, il faut les exclure.

Ensemble, agissons autrement