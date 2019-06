Congo-Kinshasa: Julien Paluku - "il n'y a pas de malaise au sein de l'AABC"

Il n'y a jamais eu un malaise au sein du Regroupement politique "Alliance des Acteurs pour la Bonne gouvernance du Congo (AABC)". Le démenti formel est de l'Honorable Julien Paluku Kahongya. Il n'a pas voulu un seul instant exonéré des contre-vérités sur un malaise qui couvait au sein de son regroupement. Il affirme haut et fort que s'il y a malaise au Front Commun pour le Congo (FCC), cela ne concerne pas l'AABC. Il dénonce, à travers son directeur de Cabinet, Me Sudi Alimasi Kimputu, le comportement malsain d'un Député qui fait passer des allégations non fondées à l'endroit de son regroupement.

Des fausses allégations sur un malaise ont été répandues dans l'opinion faisant état d'un malaise au sein du Regroupement politique AABC cher au chairman Julien Paluku Kahongya, ancien gouverneur de la province du Sud-Kivu. Pour éclairer la population sur un malaise imaginaire, il a demandé à son directeur de Cabinet de rétablir la réalité des faits. C'est quoi la réalité ? La vérité est que deux députés nationaux de l'AABC sont invalidés et non trois comme une certaine presse a prétendu. Il s'agit de Kaningu Shem Lwango et Raphaël Mwembo.

L'un du territoire de Kabare et l'autre de Lubefu. Le premier cité est bel bien membre de Burec et le second est député de l'USL. "Leur invalidation a poussé le Président de Burec à introduire deux requêtes concernant les deux députés auprès de la Cour constitutionnelle pour erreur matérielle. A la presse, il a fait savoir que pour les autres députés dont la menace d'invalidation pèserait sur eux, le leadership de Julien Paluku est en train de se démener pour défendre leurs intérêts. Un Collectif d'avocats, dit-il, a été constitué pour suivre de près tous les dossiers du Regroupement auprès des instances judiciaires de quelque niveau que ce soit, et ce, à la satisfaction de tous les présidents des Partis politiques.

En ce qui concerne l'attribution des postes aux partis du Regroupement AABC, ce dernier comme membre du FCC, explique-t-il à ses détracteurs, il y a une organisation interne qui a circonscrit des textes qui lient toutes les parties prenantes et déterminent : "le partage des postes de responsabilité dans les institutions de la République qui tient compte principalement du poids politique des partis membres au sein de l'Assemblée nationale, en considérant l'équilibre géopolitique".

C'est à ce titre qu'il a démontré qu'aucun malaise ne pouvait exister à l'AABC. "C'est donc dans cette logique que le Burec a eu un poste de Questeur au bureau de l'Assemblée nationale à cause de ses 11 Députés Nationaux sur le 23 que compte l'AABC". Les restes, déplore-t-il, ne sont que les fruits imaginaires d'un député anonyme dont ses méthodes sont connues pour contester et alarmer l'opinion par des faussetés en lieu et place d'accepter comme tous les autres membres d'appliquer les principes qui guident tous les sociétaires de l'AABC, que de passer par Robert Njanya pour faire passer dans l'opinion des contre-vérités. Me Sudi rappelle au détracteur de l'AABC que l'honorable Julien Paluku Kahongya est un homme d'Etat dont le Parti Burec a donné l'essentiel au Regroupement. Il mérite considération pour son expérience de gestion tant de la chose publique que privé. "Sa détermination, sa transparence dans sa gestion et son souci d'accompagner les autres sont des outils avec lesquels l'honorable Julien Paluku va mener jusqu'au bout sa mission, nonobstant les attitudes d'une seule personne dont la gestion est toujours conflictuelle et catastrophique partout où il est passé", a-t-il conclu.