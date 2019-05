Congo-Kinshasa: Me Yoko Yakembe - "Etienne Tshisekedi est mort, vive Félix Tshisekedi !"

Après plus de deux ans, le corps de Tshisekedi, le Père, est finalement arrivé à Kinshasa hier, jeudi 30 mai 2019, dans la soirée. Accueilli par une foule immense de congolais, le corps inanimé du sphinx de Limete a été conduit à la morgue de l'Hôpital du Cinquantenaire, en passant par le siège du parti et sa résidence privée.

Aujourd'hui, il sera exposé au stade de martyrs de la pentecôte, avant d'être inhumé demain, dans une concession familiale dans la commune de la N'sele. Me Placide Yoko Yakembe lui a rendu hommage et a appelé la population et tous les hommes politiques à soutenir son fils, le Président de la République.

Soutien à Tshisekedi le fils

Me Yoko Yakembe a laissé entendre que c'est au peuple congolais de booster le Président Félix Tshisekedi, afin qu'il puisse poursuivre la vision de son Feu père. "Il faut l'aider à rester lui-même pour qu'il puisse aller au plus profond de lui. Il est donc la réincarnation de son père. "Le roi est mort, vive le roi", dit-on, et bien Tshisekedi est mort, vive Tshisekedi", a-t-il témoigné.

Le Patriarche Placide Yoko a appelé tout le monde à construire, à partir de la mort d'Etienne Tshisekedi, pour servir d'abord le peuple, tout en gardant un œil sur les «traîtres». "Il faut soutenir massivement son fils Félix Tshisekedi car, c'est à travers lui qu'on verra les premières réalisations de l'idéologie de son père", soutient-il. Et de poursuivre que Félix doit régner avec ce pouvoir qu'il détient. "L'histoire de notre pays est dans une phase positive parce que la filiation est connue. D'un côté, Laurent-Désiré Kabila qui, après 34 ans de maquis, a réalisé une longue marche et a fini par arriver au pouvoir. Son fils qui est venu après lui, a dirigé le pays jusqu'à la fin de son mandat et s'est retiré. De l'autre, il y a 35 ans de lutte ou bien encore plus, avec le refus total de toute facilitation de la prise du pouvoir".

Le parcours

Dans un pays qui n'a pas la tradition d'enterrer un ancien Chef d'Etat, Etienne Tshisekedi wa Mulumba est un grand patriote qui doit être enterré dignement, lui qui est devenu grand par la grandeur du combat politique qu'il a mené à Limete, en entrant en communion avec la population de là, lui qui au départ habitait Gombe. Du moins, c'est ce que pense Placide Yoko.

A son avis, le retour de sa dépouille mortelle au Congo est un évènement d'une grandeur historique car, il représente une synthèse de nos luttes et aspirations. "Aujourd'hui est un grand jour de retrouvailles dans nos quatre langues nationales car, c'est le jour de la grande réconciliation nationale. Etienne Tshisekedi wa Mulumba était un opposant radical pour sauver la démocratie, la liberté, l'Etat de droit et le progrès social, depuis l'époque de Mobutu du Zaïre, le puissant en Afrique et au monde", témoigne-t-il.

Histoire

Etienne Tshisekedi est né le 14 décembre 1932 à Luluabourg, l'actuel Kananga. Il a fait ses humanités latines au Collège Saint Jean Berchmans de Kamponde au Kasaï. Il a préparé et présenté la très dure épreuve de grec exigée pour l'ouverture de la Faculté de droit, il est sorti de l'Université de Lovanium de Kinshasa, premier congolais docteur en droit, en décembre 1961.

Il est nommé Commissaire Général Adjoint à la Justice, le 3 janvier 1961. Il dirige l'Ecole Nationale de Droit et d'Administration (ENDA). Il est passé dans nombreux postes phares du pays sous Mobutu dont la dernière avant le début de l'UDPS a été sa nomination comme membre du Conseil d'Administration de l'Université du Zaïre à partir de 1971. Il a ensuite été réélu Député (Commissaire du peuple) pour les trois premières législatures de la deuxième République dans la circonscription de Kabinda.

Maman Marthe est restée sans son époux. Il sera inhumé en N'sele, là où tout a commencé avec Mobutu. Il a prôné la liberté individuelle, la solidarité, la justice sociale... Il avait ce que nombreux politiciens n'ont pas de nos jours, la moralité publique avec la renonciation des biens matériels.

Pour lui, la lutte pour la démocratie est de loin supérieure à la lutte pour les postes.