Congo-Kinshasa: Les obsèques d'Etienne Tshisekedi - Tout Kinshasa en ébullition

« Merci ya Tshitshi, le père de la démocratie», c'est ce qu'on pouvait lire sur des t-shirts, banderoles, affiches et panneaux dans la capitale de la RD. Congo. Les affiches et banderoles se sont multipliées sur tous les coins et recoins de la ville de Kinshasa, une façon pour la population kinoise de rendre les hommages dignes et mérités à Etienne Tshisekedi wa Mulumba pour son combat historique.

Pour le retour de sa dépouille mortelle à Kinshasa, votre journal a interviewé, jeudi 30 décembre 2019, des kinois pour percer l'héritage politique qu'a pu léguer celui que l'opinion considère comme le "père de la démocratie".

En effet, le décor est déjà planté pour rendre les hommages les plus mérités à l'un des fondateurs de l'Udps, parti présidentiel. La journée de Jeudi 30 mai 2019, était déclarée chômée et payée pour des hommages dignes réservés à Feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Premier ministre honoraire. Bien que la journée était déclarée chômée et payée, mais les Kinois ne pouvaient pas rester sur leurs lauriers, cependant ils se sont organisés dans tous les coins et recoins pour accueillir la dépouille mortelle du père de la démocratie, Etienne Tshisekedi wa Mulumba. « Si nous nous sommes organisés aujourd'hui, c'est pour rendre les hommages dignes et mérités à notre papa Etienne, celui que les congolais appellent affectueusement "le sphinx de Limete", le lider maximo, Ya Tshitshi, Moïse, le Libérateur, le Père de la démocratie congolaise», a expliqué un kinois.

Selon un militant, Tshisekedi Etienne est un grand visionnaire pour le Congo. « Je préfère parler de lui au présent parce qu'il est immortel. C'est un grand Homme, un grand visionnaire pour le Congo, un grand Homme courageux, un homme constant dans son combat pour la recherche de la démocratie et de la liberté. Le Congo a l'obligation morale d'être reconnaissant envers ce grand Homme», a-t-il déclaré. Pour d'autres, Feu Etienne Tshisekedi fait désormais partie de ces personnages rares qu'on ne peut avoir qu'une seule fois dans le siècle, comme Martin Luther King et Nelson Mandela.

Il sied toutefois de noter que depuis son décès en Belgique, le corps d'Etienne Tshisekedi était gardé dans un funérarium de Bruxelles. D'après le programme des obsèques, la dépouille mortelle sera conservée à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. Puis, la levée du corps intervient aujourd'hui vendredi 31 mai 2019 pour être exposé au stade des Martyrs. L'inhumation interviendra le samedi 1er juin dans la concession familiale située dans la commune de la N'sele où un mausolée a été érigé pour accueillir le sphinx de Limete.