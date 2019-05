Congo-Kinshasa: [Traite des êtres humains] OCTEH - François Mukandila plaide pour une loi qui criminalise

L'Observatoire Congolais contre la traite des Etres humains, l'OCTEH en sigle, est engagé dans la plaidoirie pour qu'une loi qui définit et criminalise toute forme de traite des personnes soit adoptée au Parlement de la RDC.

L'Observatoire Congolais contre la Traite des Etres Humains, OCTEH en sigle, est un réseau d'associations congolaises qui militent pour la prévention des différentes formes de la traite des personnes et du trafic illicite des migrants en RDC. Depuis sa création, il y a trois ans, il développe annuellement les principales activités de son programme stratégique et opérationnel dans six provinces où les associations membres existent.

C'est plus précisément, au Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, Kasaï (Tshikapa), Equateur et Kwilu. Sa coordination nationale est dirigée par une association membre par rotation de six mois. Pour le premier semestre de cette année, c'est M. François Mukandila de l'association «Journalistes pour le Développement durable», JDD en sigle, qui en est le coordinateur.

L'OCTEH est partenaire du Ministère national de l'intérieur et sécurité à travers son point focal dirigé par M. Joseph DITUNGA, Chef de Division des frontières et point focal du comité interministériel contre la traite des personnes dans le cadre du plaidoyer mené en faveur de l'adoption d'une loi qui définit et criminalise la traite des personnes en RDC.

C'est dans ce contexte que l'OCTEH a pris activement part aux activités de l'atelier de validation du draft du projet de loi sur la criminalisation de la traite des personnes, organisé du 7 au 10 mai 2019 à l'Hôtel Pullman de Kinshasa/Gombe par le Ministère de l'intérieur et de sécurité avec l'appui financier de l'Office des Nations Unies contre le crime transnational et la drogue, ONUDC en sigle et la SADEC.

Il est important de préciser que la proposition de ce projet de loi soumis à l'examen des participants à cet important atelier est l'œuvre du consultant de l'OCTEH, M. Baudouin Kipaka Basilimu, qui est aussi promoteur de l'Association d'éducation aux droits de la personne humaine ARCHE D'ALLIANCE, ARAL en sigle.

Le texte fixe ainsi le régime juridique de la prévention, de la répression, de la poursuite de la traite des personnes sous toutes ses formes, de l'assistance aux victimes notamment, par la réparation des préjudices subis par elles, de la protection des témoins et des victimes ainsi que de la coopération.

La coordination nationale de l'OCTEH se félicite de la création par le Chef de l'Etat d'un mécanisme national de lutte contre la traite des personnes. Il s'agit de l'Agence congolaise pour la prévention de la traite qui a été représentée à cet atelier par sa coordinatrice, Madame Cécile Rebecca META KASANDA qui a, au nom du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, procédé à l'ouverture des activités de cet atelier. Le Directeur du cabinet adjoint du Chef de l'Etat, Eberande Kolongele, a également pris part à l'atelier.

En plus du grand défi de la collecte des données des victimes de la traite des personnes en RDC, l'OCTEH en profite pour sensibiliser d'autres associations de la société civile à travailler en synergie contre ce phénomène moins connu et dénoncé en RDC par les victimes et témoins.