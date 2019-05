Congo-Kinshasa: Enfin, Etienne Tshisekedi wa Mulumba revint à Kinshasa !

Ce n'est pas un mythe. La dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba a été réellement rapatriée au pays de ses ancêtres dans un cercueil, jeudi 30 mai 2019. Le Sphinx de Limete sera enfin inhumé dignement, à l'instar de Nelson Mandela en Afrique du Sud, ce samedi 1er mai 2019, à Kinshasa.

Il a été accueilli mieux qu'un roi, comme qui dirait jadis lors de son vivant, non seulement par les autorités nationales et les forces politiques, toutes tendances confondues, mais aussi et surtout, doit-on l'appuyer, par l'ensemble du peuple congolais. Après deux ans de trêve autour de son inhumation, femme et enfants inconsolés, affidés de l'Udps désespérés, opinion nationale et internationale perplexe, cette fois-ci se veut la bonne pour honorer la mémoire du lider maximo.

Tous mobilisés

La mort réunit. Oui, c'est une évidence en Afrique et dans le monde entier. Tata Cardinal, Laurent Monsengwo Pasinya était à l'aéroport international de N'djili hier ; avec bien entendu son successeur l'archevêque métropolitain de Kinshasa, en l'occurrence Mgr Fridolin Ambongo Besungu. Objectif ? Réserver un accueil chaleureux, en Christ, à l'opposant congolais historique et griot du changement, Feu le Premier Ministre honoraire, Etienne Tshisekedi Wa Mulumba. Nsinga Udju y était aussi autant que Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Mutombo Dikembe, Matata Ponyo Mapon, Jeanine Mabunda, Jean-Marc Kabund, Bruno Tshibala Nzenzhe, Samy Badibanga Ntita, Joseph Olenghankoy, Révérend Pasteur Pascal Mukuna, André Kimbuta Yango, Godefroy Mpoyi, pour ne citer que ces dignes fils et filles du Congo Kinshasa. Bien plus qu'hier, aujourd'hui encore et demain, plusieurs délégations de Chefs d'Etat sont attendues au stade de martyrs de Kinshasa, pour rendre leurs derniers hommages à l'Illustre disparu. Parmi tant d'autres, il est signalé la présence de Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, João Lourenço de la République d'Angola et Cie.

Le Peuple d'abord

Hier, en effet, la redoutable base de l'Udps et tous les Kinois mobilisés comme un seul homme ont scandé visiblement tout un autre slogan dans leurs cœurs pour ce jour historique : "Etienne Tshisekedi Wa Mulumba d'abord". Ironie de la vie. Nombreux sont les jeunes et vieux qui n'ont dû vaquer à leurs occupations, pour honorer par leur présence massive, celui que certaines langues appellent affectueusement "le Père de la démocratie congolaise". Sans nul doute, le boulevard Lumumba a refoulé du monde. Les rues de la capitale congolaise, elles-aussi quasiment toutes. Le lider maximo de l'Udps s'en va tout heureux, laissant derrière lui le cinquième Chef de l'Etat congolais et un peuple vacciné contre la médiocrité et les antivaleurs. C'est la victoire du combat mené durant quatre décennies, et ce sans prévaloir ses intérêts, qui se célèbre au pays de Patrice Emery Lumumba. Enfin, la veuve inconsolée, maman Marthe Tshisekedi, peut désormais pousser un ouf de soulagement et continuer le combat de bon aloi aux côtés de son cher fils.