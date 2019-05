Afrique du Nord: Les tensions dans les pays du Golf et du monde arabe définissent les grandes lignes des sommets Arabe-Golf

LA MECQUE (Arabie Saoudite) - Les travaux des deux sommets extraordinaires (Golf et arabe) auxquels a appelé le souverain saoudien Salmane ben Abdelaziz pour discuter d'un nombre de questions qui interpellent cette région sous tension, se tiendront jeudi à la Mecque, et ce à la veille du 14ème session du sommet de l'Organisation de la coopération islamique (OCI).

Plusieurs dossiers figurent à l'ordre du jour du sommet de l'OCI, dont principalement la question palestinienne, la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et l'islamophobie, en sus de la situation humanitaire dans le monde islamique, ainsi que le renforcement de la coopération scientifique, culturelle et de l'information, outre l'élimination de la pauvreté et la réalisation du développement durable dans les pays membres.

Les trois sommets "golf, arabe et OCI " devront être couronnés par des décisions concernant la région et le monde islamique, des décisions qui mettent l'accent sur la mise en œuvre des précédentes conventions et l'adoption d'une vision claire et soutenue permettant de mettre un terme aux dépassements et actes terroristes ciblant les intérêts des pays.

L'Aéroport international de Djeddah a vu depuis mercredi matin l'arrivée des présidents et chefs d'Etats des pays arabes et islamiques prenant part aux sommets, à leur tête le chef de l'Etat palestinien, Mahmoud Abbas.

Pour ce qui est du sommet Arabe, le porte parole du SG de la Ligue arabe, Mahmoud Afifi a indiqué, dans une déclaration à la presse, que le sommet se penchera sur les agressions ayant ciblé des navires commerciaux dans les eaux territoriales des Emirats arabes unis (EAU), et l'acte de sabotage des deux stations de pompage en Arabie Saoudite, vu leurs conséquences dangereuses sur la paix et la sécurité régionale et internationale, ainsi que sur les approvisionnements et la stabilité des marchés pétroliers à l'échelle mondiale.

Rappelant que la Ligue arabe avait dénoncé par le truchement de son Secrétaire général, Ahmed Aboul Gheit l'attaque aux drones ayant ciblé les deux stations de pompage, M. Afifi a précisé que cet acte sera au centre des discussions de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet.

Il a relevé, dans le même cadre, que la conjoncture exigeait de la part des pays arabes l'adoption de positions claires en ce qui concerne les menaces et défis auxquels fait face la sécurité nationale arabe, rejetant par la même les tentatives ciblant la sécurité nationale et interne de tout pays arabe, de manière directe ou de la part de groupes désignés œuvrant pour les intérêts de tout pays ou de toute autre partie régionale.

De son côté, le secrétaire général-adjoint, président des Affaires arabes et de sécurité nationale au sein de la Ligue des états arabes, Khalil Edhaoudi a affirmé l'aspiration de la Ligue à ce que les trois sommets " arabe, du Golfe et islamique" débouche sur des résultats à même d'être au service des deux Oumma arabe et islamique et du Golfe arabe.

M. Edhaoudi a mis en avant les démarches consenties en matière de concrétisation d'une entente arabe, du Golfe et islamique en soutien de la cause palestinienne et la prise d'une position arabe commune rejetant les interventions étrangères dans les affaires internes des pays arabes et le traitement des menaces réelles auxquelles fait face la sécurité nationale et qui mettent en péril la navigation maritime et la stabilité régionale et internationale".