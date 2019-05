Afrique du Nord: Sommet arabe à La Mecque - Confirmation de la participation d'un tiers des dirigeants

LA MECQUE (Arabie Saoudite) - Près d'un tiers des dirigeants arabes ont confirmé leur participation au Sommet arabe extraordinaire d'urgence qui se tient, jeudi à la Mecque, pour débattre des principaux défis que traverse la région et leurs répercussions sur la sécurité et la paix régionales et internationales, en tête desquels les développements de la question palestinienne.

L'Algérie prend part à ce Sommet avec une délégation conduite par le Premier ministre, Noureddine Bedoui, en qualité de représentant du chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, et comprenant Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères.

Alors que quatre pays ont annoncé leur participation via des Premiers ministres ou autres représentants, huit dirigeants entre présidents, souverains et émirs ont confirmé leur participation aux travaux du Sommet, dont le roi d'Arabie Saoudite Salmane Ben Abdelaziz, le président palestinien Mahmoud Abbas, le roi de Jordanie Abdallah II, le président tunisien Béji Caid Essebsi, l'Emir du Koweït cheikh Sabah al-Ahmad Al-Sabah, le président mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, le président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo ainsi que le roi du Bahreïn, Hamad Ben Aissa.

Ont confirmé leur participation également, selon des sources locales, le Premier ministre libanais, Saad Hariri, le Premier ministre qatari, Cheikh Abdallah ben Nasser ben Khalifa Al Thani, le prince Moulay Rachid, frère du souverain du Maroc, le délégué de la Libye auprès de la Ligue arabe, Salah Echamakhi (chargé par le Gouvernement d'union nationale).

Le ministre des Affaires étrangères de la Libye, Mohamed Tahar Sayala, actuellement à Djeddah pour prendre part vendredi à la Conférence au sommet islamique.

Outre la Syrie, dont le gel de la qualité de membre au sein de la Ligue arabe fait l'objet de discussions ces derniers mois pour une éventuelle réintégration, neuf pays dont l'Egypte, les Emirats Arabes Unis, le Soudan et le Yémen, n'auraient pas encore désigné, mercredi à 00H leur représentants au Sommet arabe.

La cause palestinienne et le dossier iranien à l'ordre du jour

Inscrit à l'ordre du jour d'un sommet arabe, pour la première fois en 1980 suite au déclenchement de la guerre irano-irakienne, le dossier iranien continue à figurer depuis en tête de toutes les rencontres.

Le porte parole du SG de la Ligue arabe, Mahmoud Afifi, avait indiqué, dans une déclaration à la presse, que le sommet devrait se pencher sur les agressions ayant ciblé des navires commerciaux dans les eaux territoriales des Emirats arabes unis (EAU) et le sabotage de deux stations de pompage de pétrole en Arabie Saoudite, et discuter ses graves conséquences sur la paix et la sécurité régionales et internationales, ainsi que sur les approvisionnements et la stabilité des marchés pétroliers à l'échelle mondiale.

Rappelant que la Ligue arabe avait dénoncé par le truchement de son SG, Ahmed Aboul Gheit, l'attaque aux drones ayant ciblé les deux stations de pompage de pétrole, M. Afifi a précisé que cet acte serait au cœur des discussions de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau de ce sommet.

Il a expliqué, dans le même cadre, que la conjoncture exigeait de la part des pays arabes l'adoption de positions claires en ce qui concerne les menaces et défis auxquels est confrontée la sécurité nationale arabe, condamnant toute tentative ciblant la sécurité nationale et interne de n'importe quel pays arabe, de manière directe ou à travers des groupes servant les intérêts d'un pays ou d'une partie régionale quelconque.

Arguant des renseignements faisant état d'éventuelles offensives de la part de l'Iran, le Pentagone avait envoyé le porte-avions Abraham Lincoln, pourvu notamment de missiles de croisière Tomahawk.

Dans le contexte de l'escalade entre Washington et Téhéran, l'Arabie Saoudite avait convoqué, le 18 mai, les dirigeants des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et de la Ligue arabe à deux sommets d'urgence à La Mecque.