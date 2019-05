Togo: Entrepreneuriat - " Edem shoes" d'Odile Tchaou Essowe convainc le public

La jeune togolaise de 23 ans, étudiante en master en génie civil BTP, au Maroc, a lancé, en 2018, sa nouvelle marque de chaussures pour hommes, revalorisant ainsi la profession de cordonnier dans son pays, en particulier, en Afrique, en général.

Odile Tchaou Essowe fait partie de ces jeunes africains qui, de par leur engagement, font la fierté du continent. Sa passion pour les chaussures hommes est aussi déconcertante. Ni les difficultés liées à la complexité de sa filière, encore moins ses études avec toutes les contraintes que cela peut impliquer, n'ont réussi à émousser son goût pour de belles chaussures hommes. « Quand on dit "Edem shoes", cela veut dire tout simplement la chaussure qui épouse son homme. Edem Shoes, c'est une nouvelle marque incarnant ce qu'une Afrique nouvelle veut montrer au monde », a expliqué la promotrice.

En effet, ces chaussures sont fabriquées pour répondre au goût des hommes et des femmes qui adorent la frime des souliers. Pour la promotrice, l'amour entre elle et la cordonnerie a commencé depuis sa tendre enfance. Toute petite, elle était fascinée par les souliers de son père, un vrai connaisseur pour qui les souliers n'ont aucun secret. Alors chaque soir, la jeune dame redonnait de l'éclat aux chaussures de son père tout en y apportant sa touche personnelle. « Mon père est un cordonnier et mon modèle. J'ai remarqué que dans mon pays, la cordonnerie est reléguée au second plan. Mon objectif c'est aussi de mettre un accent sur ce métier qui est l'avenir de l'Afrique », a-t-elle ajouté.

Tout connaisseur en matière d'habillement sait que la chaussure, au-delà des vêtements, est la pierre angulaire d'une élégance posée. C'est dans ce contexte que la jeune togolaise a décidé ainsi d'apporter son aide à ces messieurs qui peinaient à se trouver des chaussures convenables, alliant style, élégance, prestige tout en conjuguant le rapport qualité-prix.

Ainsi, pour bien mener son projet, Odile Essowe est entourée d'une équipe de six personnes dont un informaticien, trois chargés d'approvisionnement et de la production, un représentant dans son pays natal. Un rythme que la fondatrice jumelle avec ses études tout en ayant une discipline de vie pour ne pas perdre de vue son objectif premier. « Il faut une discipline de vie pour effectuer ses études et vivre cette passion qui s'est transformée en une entreprise. J'ai un planning que je respecte, un temps pour les études et un temps pour ma passion », a-t-elle confié. Malgré la jeunesse de son entreprise, la qualité de son cuir et la finition des chaussures "Edem shoes", inspirée des grands classiques de chaussures pour homme, n'ont rien à envier aux grandes marques.