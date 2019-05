Afrique: Egypte 2019 - La campagne « Tous en mode CAN » lancée au Congo

Le directeur général de Canal+ Congo, Benjamin Bell, et le chargé de la communication et marketing de cette société, ont officiellement ouvert la campagne, le 29 mai à Brazzaville, lors d'une conférence de presse.

« Tous en mode CAN » est un concept qui permettra de créer une fois de plus une symbiose entre les abonnés et les journalistes sportifs de Canal+. Il est dédié à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Total 2019 et a été lancé par la direction générale de cette société de télédiffusion dans vingt-cinq pays pour une durée de plus de cinquante jours.

En effet, Canal+ compte accompagner ses abonnés en Egypte, grâce au nouveau dispositif qui a été mis en place à cet effet. Cette opération de communication permettra aux téléspectateurs de suivre tous les matchs en direct.

La CAN reste à ce jour l'un des évènements sportifs qui mobilisent des milliers des personnes à travers le continent. Avec l'accompagnement des experts et journalistes comme Habib Beye, Jean Alain Boumsong, Philippe Doucet, Samuel Lobé ou Patrick Mboma, les téléspectateurs vivront sans nul doute avec plaisir tous les moments d'avant, pendant et d'après match en mode HD.

Pour ce faire, Canal+ a réduit le prix de son décodeur HD à cinq mille francs CFA au lieu de dix mille comme d'habitude. « Il faut passer en mode CAN pour bien vivre cette compétition tout en bénéficiant de l'offre exceptionnelle que nous venons de mettre sur le marché. A partir du 31 mai juqu'30 juin, le prix du décodeur a été réduit de 50%. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook où l'humoriste Weilfer Kaya présentera la rubrique Canologie », a précisé Léger Ossombi Dira, chargé de la communication et marketing à Canal+ Congo

Il a également présenté l'hymne de Canal+ pour la CAN 2019, intitulé "Panenka", chanté par le groupe togolais Toofan.

Notons que la CAN aura lieu du 21 juin au 19 juillet en Egypte. Cette trente-deuxième édition réunira vingt-quatre équipes, divisées en six groupes.