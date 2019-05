Congo-Brazzaville: Parution - "Introduction à la philosophie contemporaine. Ecoles, systèmes et figures emblématiques" de Giscard Kevin Dessinga

Publié en 2019 aux éditions Publibook, le livre vient combler deux attentes: le déficit des "Manuels d'histoire de la philosophie"dans l'enseignement en Afrique et au Congo et l'absence d'un "Précis clair et laconique de philosophie" comme une espèce de propédeutique à l'étude et à la compréhension de cette discipline par des débutants.

"Introduction à la philosophie contemporaine. Ecoles, systèmes et figures emblématiques" est un livre pour tous : élèves, étudiants, enseignants, chercheurs et enseignants-chercheurs, écrit dans un style clair et simple à la limite de l'oralité. Cet ouvrage est un acte d'amour. Au fil des pages, l'auteur cherche à communiquer à ses lecteurs ce qu'il a de plus cher, la philosophie. En effet, l'histoire de la philosophie en général et celle de la philosophie contemporaine en particulier, affirme l'auteur, est d'abord et avant tout, l'histoire d'hommes et de femmes qui ont essayé, chacun à sa manière, de répondre, d'une part, aux sempiternelles questions de la condition humaine, d'autre part, aux problèmes qui se sont posés et imposés à eux. Elle est ensuite l'histoire des problèmes philosophiques.

Un livre qui aborde la quasi-totalité des problèmes de la vie

L'histoire de la philosophie n'est en réalité que l'histoire des problèmes philosophiques, de la manière dont chaque penseur a essayé et en fonction de la réalité de son époque d'aborder et de répondre à telle ou telle autre question. Il s'agit en réalité de l'histoire d'une longue galerie d'hommes et de femmes, qui ont affronté avec courage, détermination, de façon rationnelle, systématique et critique les grandes questions de tous les temps et de toujours. Problèmes de l'existence, à savoir D'où venons-nous et où allons-nous ? Pourquoi la maladie, la souffrance et la mort ? Ou encore Problèmes de liberté : l'homme est-il libre ou déterminé ? Problèmes politiques : quelle est la meilleure forme de gouvernement ? Qui doit commander, tous ou un seul, un seul ou un petit groupe ? Problèmes d'histoire : l'histoire a-t-elle un sens ? Problèmes de valeurs : comment justifions-nous nos valeurs ? L'avortement est-il un problème scientifique ou éthique ? Problèmes familiaux : qu'est-ce qui est naturel, la polygamie ou la monogamie ? Problème de la liberté : l'homme est-il libre ou déterminé ? Problème cosmologique : qu'est-ce qu'il y a à la base de tout ce que nous voyons, quelle est la particule la plus élémentaire ? Problème de la connaissance : l'esprit humain est-il capable d'atteindre la vérité ? Quelle est la portée, la valeur et les limites de notre connaissance ?

Aux problèmes nouveaux, de nouvelles solutions. Telle est la spécificité de l'époque contemporaine, rappelle l'auteur. Avec le triomphe de la science et de la technique, il faut oser prendre position. L'auteur s'est référé au penseur Auguste Comte, par exemple, avec sa théorie de la loi des trois états (état théologique : croyance aux êtres surnaturels ; état métaphysique : appel aux concepts et entités abstraites ; état positif : triomphe de technoscience), qui chante la gloire de la science et de la technologie. Ernest Renan, pour sa part, n'hésitera pas à s'écrier : « La science et la bienfaitrice de l'humanité ». Par ailleurs, avec l'industrialisation, l'urbanisation et l'exode rural, de problèmes nouveaux se posent, notamment l'exploitation et la paupérisation des ouvriers. Karl Marx, en publiant en 1848, avec son ami et collaborateur Engels, "Manifeste du parti communiste", initiera un mouvement qui divisera le monde en deux : capitalisme et communiste, URSS-Etats-Unis et ses alliés, écrit l'auteur. « La conclusion du manifeste n'est-elle pas en fin de compte un appel à la révolution : prolétaires du monde entier unissez-vous », ajoute-t-il.

L'auteur écrit qu'avec la révolution cybernétique, l'homme pense désormais se passer de toute référence à l'absolu : c'est le temps de l'athéisme théorique. Contre la science et la philosophie systématique des temps modernes se lèveront d'autres voix : Nietzsche, Schopenhauer. Soeren Kierkegaard, lui, défendra la cause de l'individu, en chair et en os, contre les idées d'universalité et de nécessité chères à Hegel, précise-t-il. Avant d'ajouter qu'il sera plus tard repris par bien d'autres penseurs et considéré comme le père du mouvement existentialiste qui lui, à son tour, sera divisé en deux : le versant athée (Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre) et le versant chrétien (Gabriel Marcel). Du côté anglo-saxonne surtout, et non seulement, d'autres courants tels que l'utilitarisme, le pragmatisme, la philosophie du langage, analytique et des sciences seront également au rendez-vous, indique-t-on dans l'ouvrage.