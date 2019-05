Congo-Brazzaville: Bonne gouvernance - L'Assemblée nationale attend du gouvernement la transmission de quelques documents

Le président de la chambre basse du Parlement, Isidore Mvouba, a rappelé le 27 mai, lors de la conférence des présidents en présence du Premier ministre, Clément Mouamba, que les deux institutions avaient vocation à trouver, de manière concertée et harmonieuse, des solutions susceptibles d'améliorer leur fonctionnement.

Conformément aux textes en vigueur dans le pays, le gouvernement devrait transmettre au Parlement un certain nombre de documents devant participer à la bonne gouvernance et au contrôle de l'action gouvernementale. Parmi ces éléments, Isidore Mvouba a cité les rapports trimestriels sur l'exécution du budget en recettes et en dépenses, conformément au 8e alinéa de l'article 83 de la loi organique n°36-2017 du 30 octobre 2017. Ainsi, selon lui, l'Assemblée nationale attend le rapport du premier trimestre de l'année en cours.

Il a également réaffirmé au chef du gouvernement le démarrage, à compter du 1er juin, de la mission du rapporteur général des recettes et des rapporteurs spéciaux des dépenses. Le gouvernement est aussi tenu de transmettre au parlement des documents de cadrage à moyen terme. « Chaque année, vous le savez, au plus tard le 30 mai, le gouvernement se doit de transmettre au parlement les documents de cadrage à moyen terme, tels que définis à l'article 10 de la loi organique sus-citée. Ces documents sont accompagnés d'un rapport sur la situation macroéconomique et d'un rapport sur l'exécution du budget de l'exercice en cours, après examen et adoption en Conseil des ministres », a rappelé le président de l'Assemblée nationale.

Sans être exhaustif, Isidore Mvouba a ensuite évoqué la tenue du débat d'orientation budgétaire en séance publique avant le 1er juillet. Un débat qui ne donne pas lieu à un vote. « Monsieur le Premier ministre, ces rappels sont indiqués, ici et maintenant, pour permettre au gouvernement de s'y préparer et d'être à jour ... », a-t-il précisé.

Notons que la sixième session ordinaire administrative de l'Assemblée nationale s'ouvre le 3 juin, soit aux lendemains de la visite officielle effectuée à Moscou par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, sur invitation de son homologue russe, Vladimir Poutine. D'après Isidore Mvouba, cette visite au Kremlin et à la Douma d'Etat a été sans nul doute d'un grand enjeu politique, diplomatique et économique. « Ce fut un moment inoubliable qui a montré la convergence de vues entre deux esprits éclairés. Ce fut, en effet, la rencontre entre deux grands hommes d'Etat qui sera inscrite en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la coopération russo-congolaise portée au niveau de partenariat stratégique. Ce fut la rencontre au travers de leurs dirigeants respectifs de deux peuples unis par une vieille amitié qui a traversé les contingences et les aléas de l'histoire », a commenté le président de l'Assemblée nationale, parlant d'une amitié solide qui constitue le socle d'une coopération gagnant-gagnant.

Il espère que les retombées des divers partenariats signés seront grandement bénéfiques au Congo. Isidore Mvouba s'est enfin réjoui du fait que la Douma d'Etat a exprimé au président de la République son vœu ardent de voir participer l'Assemblée nationale du Congo au deuxième Forum international sur le développement du parlementarisme et à la conférence parlementaire Russie-Afrique, prévus du 1er au 3 juillet à Moscou.

« Ces rencontres qui auront lieu après le séjour de travail inoubliable de Monsieur le président de la République dans ce pays frère constituent une opportunité de choix pour consolider les relations interparlementaires entre l'Assemblée nationale du Congo et la Douma d'Etat dans le cadre de la coopération active et fructueuse qui existe entre les deux pays », a conclu Isidore Mvouba.