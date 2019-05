Afrique: Mobile - « le Mara X et Z », premiers smartphones 100% africains ?

Les modèles déjà en vente et entièrement produits au Rwanda sortent des installations locales de Mara phones, une filiale de Mara corporation, qui se veut être une marque africaine indépendante et centrée sur la technologie.

L'annonce du produit avait déjà fait écho depuis deux ans. Mais c'est à la dernière édition du salon VivaTech, à Paris, que l'essentiel de ce projet a été dévoilé de manière plus claire. Mara phones, dont les produits sont visibles sur son site internet www.maraphones.com, veut intégrer la technologie en Afrique pour permettre la croissance et la prospérité des entreprises grâce à des produits et des services innovants fournis de manière très localisée.

Deux modèles de ce smartphone y sont présentés. Le Mara X et le Mara Z sont lancés dans le cadre « Android one » de Google, avec une expérience logicielle conçue par Google pour être intelligent, sécurisé et tout simplement singulier. Le Mara X est livré avec les dernières innovations de Google. Il utilise le dernier système d'exploitation, Android 8.0 Oreo et possède deux ans de mise à niveau du système d'exploitation. L'appareil a été optimisé pour l'assistant Google, qui via votre propre compte Google, est prêt à vous aider tout au long de la journée.

Avec un écran 5,6 "HD + Corning Gorilla Glass, le smartphone embarque un processeur Octa-Core Lightning Fast. Il est doté d'une reconnaissance faciale pratique et nanti d'un détecteur d'empreintes digitales. Avec un stockage illimité de photos de haute qualité à partir de « Google photos » et un ensemble d'applications préinstallées, le Mara X permet aux utilisateurs africains d'avoir assez d'espace pour les applications qu'ils aiment. Grâce aux mises à jour de sécurité régulières et à l'intégration de « Google Play Protect », le Mara X figure parmi les appareils les plus sécurisés qu'on puisse trouver.

Fabriqué en Afrique, prêt pour le marché mondial !

Premier smartphone haut de gamme et abordable fabriqué en Afrique, Mara Phones s'est engagé à améliorer et à enrichir la vie de la population africaine. La fabrication en Afrique, au Rwanda précisément, permet de créer des emplois et de rendre le smartphone plus abordable pour tous, contribuant ainsi au commerce et au développement du continent. « A travers l'Afrique et dans d'autres marchés émergents, nous avons besoin de smartphones à la fois extrêmement abordables et de haute qualité », a expliqué Jagdish Thakkar, président de Mara corporation limited.

Lors de la quatrième édition de Viva Tech à Paris, Wari et Mara Phones ont signé un partenariat stratégique pour donner la possibilité à tous les utilisateurs des téléphones de la marque rwandaise de profiter des services financiers et commerciaux de Wari. Ce dernier basé à Dakar, au Sénégal, est une plate-forme numérique offrant des services financiers et non financiers à valeur ajoutée aux clients, entreprises, institutions et commerçants. Sa plate-forme innovante, leader en Afrique de l'ouest, est disponible dans plus de soixante pays, cinq cent mille points de vente dans le monde et quarante-cinq mille points de paiement en Afrique. Les deux entreprises africaines ambitionnent de collaborer ensemble et de se développer dans les cinquante-cinq pays du continent. Un exemple d'une collaboration capable de faire émerger l'économie numérique en Afrique où sept cents millions de smartphones seront vendus dans quelques années, pour booster la connectivité et transformer des vies.