Congo-Brazzaville: Education physique et sportive - Le recrutement des enseignants au menu d'un échange entre Hugues Ngouélondélé et Basile Ngoli

La rencontre du 28 mai entre le ministre des Sports et de l'éducation physique et les membres de la Fédération des travailleurs de la science, des sports, de l'enseignement, de l'information et de la culture (Fétrasseic) a débouché sur la mise en place d'une commission syndicat-cabinet pour le suivi des dossiers des enseignants de l'éducation physique en attente du recrutement à la Fonction publique.

Les échanges étaient axés sur trois points essentiels : les statuts particuliers des enseignants de l'Education physique et sportive (EPS), le recrutement et la Commission administrative paritaire (Capa). « Sur les statuts, la commission qui avait reçu mission de suivre le dossier nous a situés sur la procédure de cheminement des dossiers », a expliqué Basile Ngoli, le secretaire général de la Fétrasseic. Il s'est dit satisfait de l'engagement du ministre qui, selon lui, a lui-même transmis les dossiers relatifs au recrutement à la Fonction publique. « Nous avons admiré et appuyé cette initiative », a-t-il souligné.

Les échanges avec Hugues Ngouélondélé ont permis à la Fétrasseic de donner l'information de l'interpellation du gouvernement par cette fédération pour l'organisation du guichet unique. « Avec l'organisation d'un guichet unique, tous les travailleurs seront soulagés. Chacun y trouvera son compte », a conclu Basile Ngoli.

En rappel, ils sont au nombre de 2319 enseignants d'EPS au Congo sortis de l'Institut national de la jeunesse et de sports et de l'Institut supérieur d'éducation physique et de sports qui attendent que leur situation soit débloquée.