Congo-Brazzaville: Sixième édition du Carrousel de la mode - La beauté africaine célébrée dans la ville océane

Du 29 mai au 25 juin, les mannequins venus de partout vont rivaliser ardemment au complexe Le Lagon pour présenter au public le fruit de l'ingéniosité des créateurs du continent.

Le festival Carrousel international de la mode est une occasion de présenter et valoriser les ouvres des créateurs africains afin qu'ils puissent trouver une place dans l'industrie de la mode. L'événement se veut comme une vitrine du secteur, des créations des stylistes modélistes. Il permet au grand public de découvrir le talent des acteurs de l'industrie et les richesses culturelles non seulement du Congo mais également de toute l'Afrique.

Au-delà des défilés de mode qui seront organisés pour mettre en lumière de nouvelles icônes, il sera également question d'associer d'autres acteurs et professionnels de la mode à ce rendez-vous culturel. Pour cette sixième édition, dix pays ont été invités dont la France, le Bénin, le Burkina Faso, l'Angola, le Gabon, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Pendant les cinq jours d'activité, les festivaliers découvriront un alléchant menu valorisant le textile ainsi que d'autres secteurs liés à l'esthétique.

En lançant cette édition, Pascaline Kabre Turmel, la promotrice, a rappelé que le festival Carrousel international de la mode est une activité qui permet de propulser des jeunes stylistes, coiffeurs, maquilleurs et mannequins sur le devant de la scène. « Depuis 2006, notre vision et notre engagement pour l'industrie de la mode n'ont pas changé. Nous misons sur l'éclosion des talents, la promotion de l'art vestimentaire, de la beauté et de l'esthétique dans cette ville historique qui est Pointe-Noire », a-t-elle dit.

En effet, le Carrousel international de la mode célèbre, chaque année, la beauté africaine et la créativité en République du Congo. Pour cette sixième édition, l'organisation a décidé d'intégrer deux modules de formation pour les amateurs et autres professionnels du maquillage. Ce master class sera animé par la make up, Lauren Morgan, artiste internationale venue de France pour partager son savoir-faire avec ses paires. Au programme de cet événement, il y aura un défilé-concours des nouveaux talents, des formations make up pour les débutants et les professionnels, une conférence-débat sur le thème « La mode africaine comme levier de developpement et d'entreprenariat des jeunes ».

Une cérémonie de remise des attestations make up et une nuit de la mode qui sera marquée par un défilé international boucleront ces retrouvailles.