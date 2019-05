Cote d'Ivoire: Invitée en qualité de coach-formateur à Harvard - Kandia se «dit prête à assurer sa tâche avec responsabilité»

Kandia Camara, est l'invitée spéciale de l'université de Harvard, à l'occasion du Forum annuel du leadership aux Etats-Unis. La ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle prendra part à l'événement en qualité de coach-formateur.

L'édition 2019 du Forum annuel du leadership ministériel des ministres en charge de l'Education et de la Santé, qui a lieu du 3 au 6 juin aux Etats-Unis, comptera parmi ses hôtes de marque la ministre ivoirienne de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (Menetfp). Kandia Camara a reçu, la semaine dernière, une invitation spéciale à l'événement des mains de l'assistant director, Karima Ladhani, qui conduisait une délégation du Harvard Ministerial Forum Program.

L'équipe américaine, qui a fait le déplacement à cet effet à Abidjan, a coopté la ministre ivoirienne en qualité de coach-formateur. Elle est appelée à partager, avec ses pairs du continent invités au Forum, son expérience managériale. Lors de ce rendez-vous, qui est aussi celui du renforcement des capacités, Kandia Camara va devoir former, mais aussi se former. « Je suis prête à entrer dans ce jeu de rôle et à assurer ma tâche avec beaucoup de responsabilités », a promis la ministre à ses visiteurs. Tout en évoquant les souvenirs heureux de son dernier passage à Harvard University.

Du 10 au 15 juin 2018, Kandia Camara et Raymonde Goudou-Coffie ont participé au programme de leadership ministériel de Harvard. Etaient également présents à cette session, les anciens Chefs d'Etat africains Jakaya Kikwete et Ellen Johnson Sirleaf, et le Premier ministre britannique, Tony Blair. Des conférenciers de haut rang qui ont enrichi les débats de leurs riches expériences d'hommes d'Etat.

Le programme de leadership ministériel de l'Université de Harvard apporte un appui technique aux ministères parties prenantes dans l'opérationnalisation et la réalisation de leurs objectifs prioritaires. Pour le Menetfp, il s'agit d'atteindre un taux net de scolarisation primaire de 100 % d'ici 2025 et d'améliorer la qualité de l'éducation, afin d'assurer une population alphabétisée possédant les compétences nécessaires au développement de la Côte d'Ivoire.

La visite en Côte d'Ivoire de la délégation de Harvard Ministerial forum program a également porté sur le suivi périodique dudit programme. « Nous attendons beaucoup de cette collaboration et surtout des résultats. Pour nous, bénéficier de l'appui et du partenariat de l'Université de Harvard, est une bonne opportunité », a dit la ministre à ses hôtes.

Kandia Camara a, par ailleurs, exprimé sa gratitude à l'université de Harvard pour l'honneur qu'elle lui fait de l'inviter pour la seconde fois à son forum. Cet honneur, a-t-elle noté, « est aussi la reconnaissance à l'international des efforts fournis par le Président de la République, Alassane Ouattara, et son Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, pour repositionner la Côte d'Ivoire dans le concert des nations ».