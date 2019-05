Cote d'Ivoire: Célestin N'guessan, jeune cadre du grand centre à propos de l'adhésion d'Ahoussou au Rhdp - "Didiévi a voté le Pdci-Rda à 99,99 % pendant des années sans avoir gain de cause"

Depuis l'annonce de Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Sénat pour son basculement au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix ( Rhdp), il est victime de calomnie de la part de certains cadres du Pdci-Rda et de Didiévi. Et ce, malgré tout ce qui fait et continue de faire pour développer le département de Didiévi

. Certaines personnes vont plus loin pour inviter les populations de Didiévi à ne pas s'associer à la cérémonie qu'il organise dimanche 2 juin 2019 à Didiévi. Se confiant à l'IA , Célestin N'guessan, jeune cadre du grand centre s'insurge contre ces agissements qui frisent à boycotter cette cérémonie et les actions de développement de Jeannot Ahoussou-Kouadio dans cette localité. « On veut livrer un digne fils du département de Didiévi à la vindicte populaire pour avoir assumé ses envies politiques. Nous disons non et nous nous dressons contre cela. On ne doit pas blâmer ou mettre aux archives Jeannot Ahoussou-Kouadio qui, après Félix Houphouët Boigny, originaire de Didiévi demeure l'unique et l'illustre de Didiévi en ce moment.

Le baoulé dit quand on aime son enfant, on ne le laisse pas traîner dans la boue. Nous constatons que malgré les efforts de Jeannot Ahoussou-Kouadio qui participent énormément au développement du département de Didiévi, il est de la volonté de certaines personnes de le salir », a-t-il relevé. Selon lui, le choix de Jeannot Ahoussou-Kouadio a adhéré au Rhdp est un sacrifice pour la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. « Au lieu de se braquer contre l'État de Côte d'Ivoire incarné par le président Alassane Ouattara, le département de Didiévi gagnerait à se préoccuper de son développement. Par des acteurs comme Jeannot Ahoussou-Kouadio qui peuvent leur apporter le développement parce qu'il sert l'État de Côte d'Ivoire a un haut niveau.

Pour preuve, c'est sous l'ancien présidente Laurent Gbagbo que Didiévi a été érigé en département. Et c'est grâce au président Alassane Ouattara que Didiévi a connu le bitume. Et pourtant Didiévi a voté le Pdci-Rda à 99,99 % pendant des années sans avoir gain de cause », a-t-il expliqué. Et d'ajouter : « Nous saluons le travail de paix et de développement que mènent le président Alassane Ouattara à travers son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et son président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio ».