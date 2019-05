Cote d'Ivoire: Modernisation administrative et innovation du service public - Raymonde Goudou Coffie formalise avec le Portugal et se rend en immersion en Israël

Après avoir signé au nom de la Côte d'Ivoire, mardi 28 mai 2019 à Abidjan, un protocole de coopération avec le Ministère de la Présidence et de la Modernisation administrative de la République du Portugal, dans les domaines de la Modernisation Administrative, du Gouvernement Digital et de l'Innovation de la Fonction publique, suite à son récent voyage du 14 au 17 mai 2019 au Portugal, la ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service Public, a quitté Abidjan dans la soirée pour Israël et précisément pour la ville de Haïfa.

Autorisée par le gouvernement ivoirien, elle va pour ce deuxième voyage d'imprégnation prendre part à la 14ème édition de la Mission annuelle de « Technion Connected world ». Cette rencontre internationale de l'Association Technion France (ATF) permet, chaque année, à des décideurs de l'espace francophone de découvrir l'écosystème digital israélien et le technion-Israël Institute of Technology, fleuron de l'innovation et de la recherche en Israël. À HaÏfa, du 31 mai 2019 au 3 juin 2019 se tiendra la rencontre de soixante experts de haut niveau qui sont des représentants de groupes industriels, d'institutions, d'Académies et de Centres de recherche de France et du Québec.

Les participants auront la chance de rencontrer les meilleurs experts du Technion, les startups et les entrepreneurs qui ont révolutionné l'écosystème israélien. Aussi, pourront-ils découvrir les technologies israéliennes innovantes dans les domaines de l'environnement, de l'agriculture, de la médecine, de la santé, de la nutrition, de la Smart City, de l'Education et de la Mobilité. Ces nouvelles technologies ont pour ce fait l'avantage de contribuer de façon significative à l'amélioration des conditions de vie des populations.

Le Gouvernement ivoirien ne pouvait sous aucun prétexte rater un tel rendez-vous. Pour lui qui a mis le bien-être du citoyen au cœur de ses actions et son émissaire, cette rencontre internationale est une grande opportunité pour découvrir les avancées technologiques susceptibles d'améliorer durablement le cadre de vie des populations. Et nouer des contacts avec les acteurs de l'écosystème de l'innovation technologique dans le monde.

Accompagnée de Kouadio Antumn Roxane, Directeur des Systèmes de Gestion et de l'Appui à l'Ethique, initiatrice du portail du citoyen, la ministre Raymonde Goudou Coffie va découvrir comment et avec quels technologies et moyens, Technion depuis sa création en 1912 forme les hommes et les femmes qui construiront le monde. Elle va se rapprocher des géants du Digital Israéliens, qui partageront avec sa délégation leurs visions ainsi que les dernières méthodes de management, pour que les chantiers de E-démarches Administratives et de numérisation des procédures et actes administratifs soient bien conduits.

Coopération formalisée avec le Portugal

Comme indiqué plus haut, Dr Raymonde Goudou Coffie a signé mardi 28 mai 2019, un protocole de Coopération avec le Ministère de la Présidence et de la Modernisation Administrative de la République Portugaise, représenté par SEM Augusto Santos Silva, ministre des Affaires Etrangères du Portugal, dans la salle polyvalente du centre de Conférences, en présence de SEM Amon-Tanoh Marcel, ministre ivoirien des Affaires Etrangères.

Cette signature de protocole a eu lieu dans le cadre des travaux de la troisième session de la Commission bilatérale entre les républiques de Côte d'Ivoire et du Portugal. Lesquels travaux ont permis de finaliser les négociations et de procéder à la signature de deux autres instruments juridiques. Notamment le mémorandum d'Entente entre l'Institut Comoes de Coopération et de Langues de la République Portugaise et le Ministère des Affaires Etrangères de la République de Côte d'Ivoire sur des Programmes de Formation à la langue Portugaise pour le personnel diplomatique du Ministère des Affaires Etrangères de Côte d'Ivoire Et le mémorandum d'Entente entre le Ministère des Sports de la République de Côte d'Ivoire et le Ministère de l'Education de la République Portugaise relatif à la Coopération dans le Domaine des Sports.

La ministre de la Modernisation de l'Administration ivoirienne a exprimé sa satisfaction à l'issue de la signature de cet accord dont les discussions avaient commencé lors de sa récente visite des 14 et 17 mai au Portugal. Elle avait pu au cours de ce voyage d'imprégnation visiter la première Maison ou la première Boutique du citoyen bâtie à Lisbonne, un immeuble à trois niveaux. Où elle a eu l'agréable surprise de voir cohabiter harmonieusement tous les services de l'Administration avec ceux des entreprises privées. Elle ambitionne avec la bienveillante compréhension du Premier ministre et du gouvernement de construire cette même maison pour les citoyens ivoiriens.

Les travaux de cette troisième session de la Commission bilatérale Ivoiro-Portugaise, a permis à la Côte d'Ivoire de prouver encore son exception.

Le 22 avril 2019, le gouvernement ivoirien a signé un accord de Défense avec le gouvernement portugais, devenant ainsi le premier pays non lusophone à contracter un tel accord avec le Portugal. La Côte d'Ivoire est par ailleurs le premier pays francophone à demander à être membre observateur associé à la Communauté des pays de Langue Portugaise, avec le soutien du Portugal pour rendre effective son adhésion.

Les autres accords seront signés au cours de la visite d'Etat de SEM Marcelo Rebelo De SOUSA, Président de la République Portugaise du 13 au 14 juin 2019. Il faut toutefois noter l'entrée en vigueur depuis le 26 août 2019 de cette année de la Convention en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, signé le 17 mars 2015. Mais il faudra aussi garder en perspective, la signature de l'Accord sur la Promotion et la Protection réciproques des Investissements, ainsi que la tenue du 5ème forum économique, en marge de la visite d'Etat du Président Portugais.

Il est utile de ne pas oublier de souligner l'intérêt renouvelé exprimé par les deux ministres des Affaires Etrangères Amon Tanoh Marcel et Augusto Santos Silva. Pour la mise en œuvre de l'Accord de Coopération dans le domaine de l'éducation signé le 18 juin 2015 à Abidjan, ainsi que du projet pilote d'apprentissage de la langue portugaise dans les collèges ivoiriens. Cette langue comptera selon le ministre portugais des Affaires, d'ici la fin du 21è siècle 500 millions de locuteurs dans l'hémisphère sud.

Avant la tenue prochaine de la quatrième session de la Commission bilatérale à Lisbonne en 2020, les deux ministres ont exprimé leur satisfaction sur l'évolution qualitative de la coopération entre les deux pays, dans différents domaines. Tout en se félicitant pour leurs convergences de vues sur les grandes questions internationales liées à la sécurité, au développement et à la paix en Afrique et dans le monde.