Ile Maurice: Série d'activités pour marquer la Journée mondiale des océans 2019

communiqué de presse

Une série de présentations sur l'océanographie et la pêche, prévue du 27 au 31 mai 2019, destinées aux élèves des établissements secondaires, marqueront le coup d'envoi des activités prévues dans le cadre de la Journée mondiale des océans observée le 8 juin chaque année. Cette initiative revient au ministère de l'Economie océanique, des Ressources marines, de la Pêche, et de la Marine, et l'Institut océanographique de Maurice (IOM). Cette année, la Journée sera centrée sur le 'Genre et les Océans'.

Ainsi, des personnes ressources de l'IOM et de l'Albion Fisheries Research Centre animeront plusieurs séances de présentations pour des étudiants du cycle secondaire à travers le pays. Les collèges ciblés sont: Sharma Jugdambi State Secondary School (SSS), Piton State College, Rajcoomar Gujadhur SSS, Camp de Masque State College, Mootoocoomaren Sangeelee SSS, Rivière des Anguilles State College, Bambous SSS, La Gaulette SSS, Vacoas SSS, et Dunputh Lallah SSS.

Plusieurs thèmes seront abordés notamment les recherches entreprises par l'IOM et les perspectives de carrière dans l'océanographie; les mesures de gestion dans la pêche côtière à Maurice ; la conservation marine des tortues et l'importance de l'écosystème marine; les développements dans la pêche à dispositifs de concentration de poisson à Maurice ; les laboratoires à l'Albion Fisheries Research Centre; la sécurité alimentaire et les dangers potentiels dans les produits halieutiques ; et, la biosécurité dans l'aquaculture.

Par ailleurs, des balades en bateaux à fond en verre au parc marin de Blue Bay et à Trou aux Biches se tiendront le 2 juin 2019. Des étudiants du cycle tertiaire auront l'occasion de visiter une exposition à l'IOM le 7 juin et de visionner un film documentaire sur des activités liées à la marine. Lors de la Journée mondiale des océans le 8 juin, le ministre de l'Economie océanique, des Ressources marines, de la Pêche, et de la Marine, M. Premdut Koonjoo, procèdera au lancement des affiches sur les poissons commerciaux.

Journée mondiale des océans 2019

Cette année, la Journée sera l'occasion de promouvoir l'égalité des genres dans le cadre des activités liées aux océans telles que la recherche scientifique marine, la pêche, le travail en mer, la migration et la traite des êtres humains, mais aussi dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques.

L'importance de l'égalité des genres - en particulier pour la conservation efficace et l'utilisation durable des océans, des mers et des ressources marines - est de plus en plus reconnue.

La Journée agira également comme plateforme pour sensibiliser la communauté internationale aux avantages de l'océan pour l'humanité et à notre devoir individuel et collectif d'utiliser ces ressources de manière durable. Cette Journée offre à tous la possibilité de célébrer le climat naturel, les conditions météorologiques, l'équilibre entre la nourriture et l'oxygène, avec de nombreux avantages économiques, environnementaux et sociaux. Elle offre à tous la possibilité de comprendre les défis qui se posent dans la régulation du climat mondial afin de maintenir le bon écosystème et les moyens de subsistance de l'être humain.