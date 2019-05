Algérie: Alger-Ramadhan - Plus de 120.000 repas offerts à travers les mosquées et les écoles coraniques

Alger — Les écoles coraniques et les mosquées de la wilaya d'Alger ont assuré, à la 1ère quinzaine du mois sacré de Ramadhan, à servir plus de 120.000 repas au profit des jeûneurs parmi les passagers, a-t-on appris jeudi auprès du Directeur des Affaires religieuses et des Wakfs de la wilaya.

Plus de 120.000 repas ont été servis à travers les tables d'El Iftar rattachées aux mosquées et aux écoles coraniques dans la capitale, à la 1e quinzaine du mois de Ramadhan, d'autant que ces lieux de culte ont contribué à la distribution, durant la même période, de plus de 20.000 couffins destinés aux familles démunies, a déclaré à l'APS, Zouhir Boudraâ, en marge d'une cérémonie de distinction des lauréats du concours de récitation et de psalmodie du Saint Coran et des Hadiths du prophète (QSSL).

Selon la même source, 2.326 aides du fonds de la Zakat ont été distribuées à leurs bénéficiaires parmi les nécessiteux, outre 150 enfants ayant bénéficié d'une prise en charge totale en terme de circoncision et dont le nombre sera porté au double, la nuit du 27 de Ramadhan.

La Direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya d'Alger a contribué durant ce mois sacré à la distribution de repas aux conducteurs des véhicules au niveau des barrages sécuritaires aux entrées de la capitale, afin d'éviter les accidents de la route, dus à l'excès de vitesse juste avant l'appel à la prière d'El Maghreb (la rupture du jeûne), outre l'organisation par la direction en collaboration avec la direction de la santé de 12 points de don de sang à proximité des mosquées après la prière des Tarawih, des campagnes qui ont connu "un grand engouement" de la part des citoyens.

Concernant la collecte de la Zakat, M. Boudraa prévoit que le bilan atteindrait cette année les 9 milliards de centimes dont bénéficieront pas moins de 17.000 familles.