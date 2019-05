Algérie: El Bayadh - 5.000 has réservés pour l'investissement agricole en faveur des jeunes à Brizina

El Bayadh — Une superficie de 5.000 has a été réservée à l'investissement agricole au profit des jeunes de la commune de Brizina (sud de la wilaya d'El Bayadh) a-t-on appris, du chef de la circonscription agricole de Brizina, Laradj Guilani.

Les services de la wilaya ont réservé cette superficie au niveau du périmètre agricole "Bahria" s'étendant sur plus de 220.000 has dans le cadre de la mise en valeur des terres par la concession en vue d'encourager des jeunes à investir dans le domaine agricole et de relancer le secteur.

Le même responsable a fait état de l'ouverture d'un bureau au niveau de la commune de Brizina, au début de cette semaine, pour accueillir les dossiers de ceux qui désirent investir dans la région et bénéficier d'un terrain d'une surface variant entre 5 et 25 has. La priorité a été donnée aux jeunes chômeurs de la région activant dans le domaine agricole, aux diplômés universitaires et des établissements de formation professionnelle en agriculture. Toutes les tranches d'âge sont éligibles, a-t-on précisé.

La date limite de dépôt des dossiers a été fixée au 20 juin prochain. Leur étude sera lancée ensuite pour l'établissement et l'approbation de la liste des bénéficiaire. L'opération de distribution des terrains se fera avant la fin de l'année en cours, a-t-on assuré.

Pour rappel, quelque 197 habitants de cette collectivité locale ont bénéficié, depuis le lancement de l'opération d'investissement agricole à Brizina en 2016, de terres agricoles sur une surface de 2. 500 has où la plupart des agriculteurs activent dans le domaine de la production céréalière et de la culture de la pomme de terre. 35 éleveurs de bétail ont bénéficié durant la même période d'une surface globale de 1.200 has pour le pacage et l'élevage du bétail.