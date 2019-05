Cameroun: L'hôpital Laquintinie de Douala engagé à offrir un meilleur service aux patients.

Une folle rumeur a courue, faisant état d'un mouvement d'humeur au sein de l'hôpital. Nous y sommes allés pour nous enquérir de la situation et avons constaté plutôt des mutations entreprises au sein de cette formation hospitalière.

Le journal Repères, paraissant à Yaoundé l'a relayé, sous forme de question réponse. Que se passe-t-il à l'hôpital Laquintinie de Douala? C'est à cause du non-paiement des primes et quotes-parts du mois d'avril 2019. Sans plus.

Et pourtant, Sur le sujet, le Pr Louis Richard Njock, Directeur de l'hôpital a été clair, au cours de son allocution aux personnels le 1er mai, jour de la fête internationale du travail. Aux syndicalistes, il a précisé : On ne paye pas à temps en raison des tensions de trésorerie dues au principe de l'unicité de caisse de l'Etat qui veut l'hôpital reverse ses recettes au trésor tous les jours. Il devient alors difficile d'honorer le rendez-vous du 5 de chaque mois. Au-delà de ce prétendu mouvement d'humeur et la précision du Directeur, le reporter a découvert un hôpital totalement relooké. Avec un service complètement informatisé à partir de l'accueil, un service de surveillance et des forces de maintien de l'ordre pour la sécurité des patients. Une véritable chaine de suivi des patients de l'accueil vers le médecin correspondant à sa maladie. Pour facetter les transactions, des guichets de banques sont installés et un super marché ouvert.

Il faut rappeler que Laquintinie est un Hôpital de référence de 2ème catégorie qui a pour mission d'assurer la prise en charge médicale et médio sanitaire qualitative et quantitative quotidienne. Mais aussi adapté aux grands événements tels que les catastrophes et les épidémies. Depuis peu, le staff dirigeant s'est engagé dans la lutte contre les « mauvaises pratiques » qui minaient de l'intérieur. Il s'agit notamment Mauvais accueil des malades ; Lourdeur dans la dispensation des soins ; Refus de dispenser les soins ; Monnayage des soins ; Propos désobligeants vis à vis des malades ; Vente parallèle des médicaments par le personnel médical ; Détournement des malades vers des laboratoires privés pour

les examens ; Absence des gardes ; Orientation des malades vers des laboratoires privés pour les examens ; Corruption quant à l'acquisition des poches de sang. Tout un programme qui porte ses fruits comme en témoigne un garde malade rencontré dans l'enceinte « l'hôpital à changé. Je suis arrivé avec mon père mourant, il l'ont d'abord pris en charge avant de demander l'argent. Ce n'est plus comme avant »

A la satisfaction des patients, L' hôpital Laquintinie offre de soins et services couvre un grand éventail de spécialités organisées au sein des départements ainsi qu'il suit : Le Département d'Hygiène et technologie médico-sanitaire - Le Département de gynécologie obstétrique - Le Département de Pédiatrie - Le Département de Médecine avec 9 services spécialisés - Le Département de Chirurgie et Disciplines affinitaires - Le Département des Soins et Services pluridisciplinaires - Le Département des Sciences d'appui au diagnostic et au traitement - le Département Urgences-Anesthésiologie et Réanimation - Le Département de la qualité, des études et de la coopération.