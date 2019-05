Cote d'Ivoire: Gestion des collectivités territoriales / Le Dg de la Décentralisation interpelle - « Les ressources doivent être gérées de façon équitable »

La gestion des ressources publiques au niveau des Collectivités ne va pas toujours de soi. La question était au centre d'une rencontre, mardi, entre le Dg de la Décentralisation et du développement local et les directeurs généraux d'Administration. Ils sont venus nombreux, ces directeurs généraux, des différentes régions du pays. On en compte 31 et leurs adjoints au niveau des régions et 2 au niveau des districts. Le Dg, Lazare Dago Djahi, leur a rappelé leur mission qu'il demande de remplir avec sacerdoce et équité.

«Les directeurs généraux d'administration sont, au niveau des régions, les représentants de l'Etat. Ils doivent veiller sur les intérêts de l'Etat. Ils doivent veiller à ce que les présidents des Régions puissent s'assurer du respect de la légalité, dans tout ce qu'ils font. Ils doivent gérer l'administration, coordonner l'action de tous les directeurs centraux des régions. De temps en temps, il est normal que nous puissions leur rappeler leur rôle et leur indiquer les instructions du ministre de l'Intérieur et de la sécurité» a indiqué le Dg. Qui s'est dit attaché à la gestion rigoureuse des fonds alloués aux collectivités. « Les ressources doivent être gérées de façon rigoureuse. Ce sont les ressources de l'Etat. Il faut persuader le président à voyager avec le bon collaborateur. Souvent, des présidents sortent pour des choses qu'on peut trouver au pays. Il va pour découvrir ce pays.

Il y a des collaborateurs qu'on programme dans l'avion parce qu'ils n'ont jamais voyagé. En Côte d'Ivoire, il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas bonnes. On ne vous demande pas de vous imposer au président. On vous demande d'avoir la force de persuasion » a-t-il insisté.