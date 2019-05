Sénégal: Meilleur gestionnaire africain de dettes de marché - L'inspecteur du trésor Babacar Cissé parmi les lauréats

Babacar Cissé, directeur de la dette publique a été désigné un des meilleurs gestionnaires africains de dettes de marché lors des Global capital bond awards 2019. Il a été distingué avec quatre autres acteurs de la finance africaine.

Le ministère des Finances et du Budget à l'honneur. Un de ses agents en la personne de Babacar Cissé, directeur de la dette publique à la direction générale de la comptabilité publique et du trésor, a été distingué lors des Global capital bond awards 2019, dans la catégorie des « meilleurs gestionnaires africains de dettes de marché ».

Selon un communiqué reçu au Journal de l'économie malienne (Lejecom), cette distinction est le fruit des efforts consentis par M. Cissé et ses collaborateurs, avec la confiance du président de la République, et avec le soutien et la supervision du ministre des Finances et du Budget et de la direction générale de la comptabilité publique et du trésor. Le directeur de la dette publique, Babacar Cissé est un inspecteur principal du trésor, breveté de l'Ecole nationale d'administration en 2000, ancien Conseiller technique du ministre de l'Economie, des Finances et du Plan de 2007 à 2011 et qui capitalise à ce jour, une solide expérience dans le domaine de la gestion de la dette et des interventions sur les marchés de capitaux.

Selon le document, il a été distingué avec quatre autres acteurs de la finance africaine. Il s'agit de Kenneth Ofori-Atta, ministre ghanéen des Finances, Van Den Heever chef de bilan et responsable des marchés financiers chez Absa Bank Limited, Andre Pillay, trésorier à Eskom Holdings Soc Ltd et Walter da Cruz Pacheco, directeur général de l'Unité de gestion de la dette publique.

Les Global Capital Bond Awards sont le résultat d'un sondage auprès des participants des marchés de capitaux et reflètent donc l'opinion de véritables professionnels de la finance. Les prix récompensent les performances sur les marchés obligataires internationaux, au cours de l'année précédente, considérées comme étant les meilleures par la communauté des acteurs du marché, aussi bien les emprunteurs que les investisseurs.

La société GlobalCapital a été créée en 1987 et est spécialisée dans l'analyse de l'actualité et des données de premier plan destinées aux personnes et institutions évoluant sur les marchés des capitaux internationaux.

Global Capital, est une entité du Groupe Euromoney qui est l'une des plus grandes sociétés d'information commerciale et financière en Europe, par ailleurs cotée dans l'indice FTSE 25 de la Bourse de Londres.