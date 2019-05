Cote d'Ivoire: Guehiebly - Privat Oulla reconnaissant au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly

L'ancien vice-président de l'Assemblée nationale n'oublie pas les actions posées par le gouvernement en faveur des populations.

Le député des sous-préfectures de Duékoué et Guehiebly, l'honorable Privat Oulla, a traduit le week-end dernier, à Guéhiébly, sa reconnaissance au Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, pour les actions posées en faveur des populations de la sous-préfecture de Guehiebly, dans le département de Duékoué.

C'était au cours d'une cérémonie d'hommage aux femmes de la cité du Guemon présidée par le sous-préfet central de Duékoué, Théophile Djédjé. Après avoir rappelé le don d'ambulance médicalisée et celui de 400 poteaux électriques offerts par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Privat Oulla, lui a rendu un vibrant hommage pour son engagement en faveur du social et de tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire.

L'ancien vice-président du Parlement ivoirien a ensuite exprimé toute sa gratitude à la population qui lui a renouvelé sa confiance en lui accordant un second mandat à l'Assemblée nationale.

Parlant du renouvellement du Bureau de l'Assemblée nationale, il a dit à ses parents qu'il n'est plus vice-président de cette institution. Il a informé ses concitoyens de sa nouvelle étiquette de député non inscrit. Une position qui lui permet, a-t-il souligné, d'être "neutre et d'observer". Et de préciser: "De façon libre et responsable, j'ai décidé d'être député non aligné".

Il a appelé à la cohésion sociale des filles et fils de Duékoué car, dira-t-il, sans la paix, rien n'est possible. Oula Privât a demandé un renouvellement total de la commission électorale indépendante pour une élection présidentielle apaisée.

Il a ensuite offert 500 complets de pagne et 1 million de F Cfa aux femmes des sous-préfectures de Guehiebly et Duékoué.