Burkina Faso: Employabilité des jeunes dans la Sissili

Le ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, Salifo Tiemtoré, a présidé, le mardi 28 mai 2019, une cérémonie de remise officielle d'une unité de fabrique d'aliments de bétail et de volaille à Léo, dans la province de la Sissili.

Dans le cadre du Programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes (PSCE/JF), l'Union des groupements d'éleveurs «KAWRAN» de Léo, dans la Sissili, a bénéficié d'une unité de fabrique d'aliments de bétail et de volaille. Le ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, Salifo Tiemtoré, a remis officiellement, le 28 mai 2019, ladite unité composée d'un broyeur, d'un mélangeur et d'un compteur.

Ces équipements, selon lui, qui fonctionnent essentiellement avec l'énergie solaire et le gasoil, ont coûté 14 239 798 F CFA. L'unité a une capacité de transformation d'au moins une tonne de fougères par jour et permettra à la soixantaine de membres de l'association de renforcer ses capacités productives et de résoudre, un tant soit peu, le problème de transhumance, a-t-il souligné.

Cette cérémonie, a renchéri M. Tiemtoré, symbolise l'engagement et la détermination du gouvernement à lutter contre le chômage des jeunes et des femmes. «Permettre aux jeunes et aux femmes de fonder leur réussite sociale sur l'emploi décent est une évidente obligation si l'on veut qu'ils exercent des actions de développement toujours plus efficaces pour la construction d'une société d'espérance», a-t-il ajouté.

Au-delà de cette infrastructure, a mentionné le ministre, il convient de noter que plusieurs actions ont été entreprises en faveur de l'épanouissement et de l'emploi des jeunes de la province de la Sissili.

Il s'agit, entre autres, de la formation de 90 jeunes à l'entrepreneuriat en 2017, du financement et de la formation de 135 jeunes et femmes à l'éducation financière dans le cadre du Programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes (PAE/JF) et de l'octroi de kits d'installation à 31 jeunes formés aux métiers.

47 unités économiques à travers le pays

M. Tiemtoré a rappelé que le PSCE/JF, tenant compte des potentialités écono-miques de chaque province, a construit 29 unités de fabrique d'aliments de bétail et de volaille dans 29 provinces du pays et trois unités artisanales de fabrication de viande séchée (kilichi) dans le Séno, le Gourma et le Kourittenga.

Il y a également, a-t-il poursuivi, la réalisation de trois unités d'étuvage de riz dans le Sourou, la Comoé et le Nahouri, trois unités de production artisanale de soumbala dans les Balé, le Zondoma et la Bougouriba, trois unités de fabrique de produits laitiers dans le Bazèga, la Gnagna et l'Oudalan, trois unités d'extraction de beurre de karité dans le Nayala, le Ziro et le Ioba et trois unités de transformation de manioc dans le Mouhoun, le Kénédougou et le Poni.

Le montant glo-bal de ces 47 unités économiques dans les 45 provinces du pays s'élève à 697 494 116 F CFA. Le maire de la commune de Léo, Abdoul Manane Nébié et les responsables coutumiers tels Sa Majesté le chef de Léo et le chef peulh ont tous salué l'initiative et les efforts du gouvernement en faveur des jeunes et des femmes en vue de leur épanouissement.

Tout en encourageant surtout les jeunes à œuvrer davantage pour le développement de la localité, ils ont tous reconnu que cette unité permettra certainement d'améliorer leurs conditions de vie. Le représentant des bénéfi-ciaires, Alidou Barry, a rassuré le ministre Tiemtoré du bon fonctionnement de l'unité.

Il a, par ailleurs, solli-cité l'appui du gouvernement pour la sécurisation du site à travers la construction d'une clôture et la réalisation d'un forage. Et le mi-nistre de réagir : «Nous allons de plus en plus penser à des projets complets en intégrant ces différents volets que les jeunes ont signalés. Nous allons rechercher auprès de nos partenaires la possibilité de nous accompagner dans ce sens».