Maroc: Des militants du PSU rallient l'USFP

Le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, a reçu, mardi au siège central du parti à Rabat, des anciens responsables, des militantes et militants du Parti socialiste unifié (PSU) de Kénitra et de Sidi Kacem qui ont rallié l'Union socialiste des forces populaires dans la perspective d'une contribution efficace au parti de la Rose dans la région du Gharb-Chrarda-Beni Hsain.

Parmi ces militants, l'on compte en premier Nadia Kissi, ancienne membre du bureau politique du PSU, ainsi que des avocats et des professeurs qui avaient occupé des postes de responsabilité au sein dudit parti à Kénitra et Sidi Kacem.

Lors de cette rencontre, en présence de Fatiha Seddas, membre du Bureau politique, des responsables provinciaux du parti et des représentants de la Chabiba ittihadia de la région, Driss Lachguar a souhaité la bienvenue à ces militants, précisant que le parti reste ouvert et disposé à accueillir toutes les personnes de la gauche ; sachant que l'USFP avait décidé la réconciliation et l'ouverture sur toutes les compétences de la gauche en vue de renforcer le rang démocratique dans notre pays.

Dans le même ordre, le Premier secrétaire a considéré que tous les courants de la gauche doivent converger vers la direction socialiste afin de consolider et de favoriser le camp des forces modernistes et démocratiques pour faire face aux forces conservatrices et traditionnelles.

A cette occasion, Driss Lachguar a souligné que l'USFP a décidé lors de son 10ème Congrès de s'ouvrir sur toutes les forces de gauche qui aspirent au changement et à contrecarrer toutes les forces politiciennes opportunistes qui visent à faire régresser le Maroc, soulignant que le Conseil national du parti a soutenu cette décision, car nous considérons que les forces de gauche et leurs projets progressistes émanent de la société, des syndicats et des organisations des droits de l'Homme. Pour cette raison, la direction du parti avait pris des initiatives dans ce sens.

Il a assuré à ceux qui ont rallié l'USFP avec conviction que chacun d'eux aura sa place et sa position au sein du parti et qu'ils seront une valeur ajoutée dans les instances du parti et ses secteurs parallèles.

Pour leur part, les personnes qui ont rallié le parti ont exprimé leur fierté d'intégrer les rangs de l'USFP en tant que parti socialiste, démocratique et moderniste qui constitue le prolongement du mouvement national, exprimant leur volonté de travailler sérieusement pour apporter une valeur ajoutée et du sang neuf aux instances du parti et à ses secteurs dans la région.

Les ralliés de l'USFP ont souligné que leur décision avait été prise après mûres réflexions et une évaluation de leur expérience, affirmant qu'ils se sentent fiers et satisfaits d'avoir rejoint l'USFP, parti auquel ils espèrent donner un nouveau souffle.