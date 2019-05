Angola: Le gouvernement remet les restes de Savimbi vendredi

Luanda — Les restes du leader fondateur de l'UNITA, Jonas Savimbi, seront remis à la famille et à son parti vendredi, pour être inhumés samedi à Lopitanga, dans la municipalité d'Andulo, dans la province de Bié.

Cette information figure dans une note officielle, selon laquelle, le Président de la République, João Lourenço, a reçu dans l'après-midi de jeudi, au Palais présidentiel, une délégation représentative du parti UNITA, dirigée par son président, Isaías Samakuva, et la famille de son fondateur Jonas Malheiro Savimbi.

La note de la Maison civile du Président de la République indique que le but de l'audience (à la demande de l'UNITA) était de trouver un moyen de sortir de l'impasse survenue au cours des quarante-huit dernières heures au sujet de la remise de l'ossement de Jonas Savimbi et le processus d'inhumation subséquent.

On lit également dans la note : "l'exécutif a créé toutes les conditions de nature logistique pour que les membres de la famille du Dr Jonas Savimbi et de la direction de l'UNITA puissent être présents dans les événements prévus à Andulo et à Lopitanga".

A la suite de l'audience, Isaías Samakuva, président du principal parti de l'opposition en Angola (UNITA), a confirmé que la cérémonie aurait lieu à la date et à l'endroit prévus et a nié l'existence d'un "bras de fer" entre le gouvernement et son parti.

"Nous pensons qu'il y a eu des décalages concernant ce qui s'est passé. Je crois que tout cela n'a plus d'importance. Ce que nous voulons, c'est pouvoir enterrer les restes de notre président fondateur", a déclaré le politicien Isaías Samakuva.

Selon lui, le président João Lourenço a réaffirmé l'engagement déjà pris depuis le début du processus.

Né dans la ville de Munhango, dans la province de Bié, le 3 août 1934, Jonas Savimbi est décédé le 22 février 2002 et avait été enterré dans le cimetière municipal de Luena à Moxico.

L'inhumation définitive des restes de l'ancien leader politique a lieu après la confirmation en laboratoire que les échantillons d'ossement prélevés au cimetière de Luena appartiennent réellement à Jonas Savimbi, malgré les doutes qui planaient à ce sujet.

Le politicien avait, toujours en vie, exprimé le souhait d'être enterré dans le cimetière du village de Lopitanga, municipalité d'Andulo, dans la province de Bié, où ses parents sont enterrés.