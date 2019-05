Maroc/Tunisie: Ligue des Champions - Une finale retour sous haute tension

Il va y avoir le feu au stade de Radès ce vendredi soir. Après un match aller bouillant à Rabat, la finale retour de la Ligue des Champions de la CAF s'annonce électrique entre les deux meilleures formations africaines de la saison.

L'Esperance de Tunis, vainqueur de l'édition précédente de la compétition à la fin de l'année dernière, part avec un grand avantage pour garder le trophée à Tunis face au Wydad Athletic Club. Après le 1-1 arraché vendredi dernier au Maroc, un match nul suffirait au Club Sang et Or de Tunis, pour remporter son deuxième trophée continental de suite. En cas de victoire, elle deviendrait la deuxième formation à gagner deux Ligues des Champions africaines sans avoir concédé la moindre défaite. Les Égyptiens d'Al Ahly avaient été les premiers à réaliser pareille performance, en 2005 et 2006. Avec quelques absences de marque du côté de l'Espérance Sportive de Tunis, il faudra aujourd'hui se montrer patient et surtout ne pas encaisser de but.

De son côté, le Wydad de Casablanca est déterminé à arracher le sacre sur la pelouse stade olympique de Radès (Banlieue de Tunis). Loin de toute polémique suscitée autour de cette rencontre footballistique historique,le Wydad se focalise sur les préparatifs pour ramener la coupe au Maroc. Côté terrain, si l'Espérance de Tunis partira favorite, évoluant à domicile et ayant décroché un précieux match nul à l'aller, le Wydad Casablanca, entraîné par le Tunisien Faouzi Benzarti, jouera crânement sa chance. Ce soir, ce sera aux marocains d'être plus entreprenants car un résultat vierge offrira le titre aux espérantistes.

Ce duel risque d'être très tendu au vu de tout ce qui s'est passé au cours de la finale aller et les multiples protestations des marocains contre l'arbitrage. Et cette rencontre sera sous tension entre des Marocains, qui n'ont pas digéré l'arbitrage de l'Egyptien Jihad Greicha, suspendu six mois après réclamation auprès de la CAF, et des Tunisiens qui critiquent la désignation des arbitres Bakary Gassama et Janny Sikazwe pour ce match retour.