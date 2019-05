Sénégal: LDC - Pour Sadio Mané, Liverpool est prêt

A un jour de la finale de la Ligue des Champions, Sadio Mané sort du silence. D'après le Sénégalais, Liverpool est prêt pour cette rencontre qui l'oppose à Tottenham. La star des Reds est revenue sur les rumeurs autour de son possible départ vers le Real Madrid.

« Je pense que c'est tout simplement incroyable et que je suis si positif. Nous savons que nous avons des objectifs nous voulons gagner la ligue et la Ligue des champions. Nous n'avons pas gagné la ligue mais nous avons toujours un trophée à jouer, nous allons donc essayer de tout donner pour la gagner. Ce qui s'est passé l'année dernière, bien sûr, ça va aider avec celui-là parce que nous voulions le gagner et ce n'était pas le cas. Cela fait partie du football. En même temps, je pense que c'est positif parce que beaucoup de gens, même vous (les médias), ne s'attendaient pas à ce que nous jouions cette finale », a déclaré Mané.

Et de avant de poursuivre. « Cela fait toujours partie du football, nous devons donc y faire face. Mais pour moi, le plus important est Liverpool et je suis heureux ici. Je me prépare pour l'un des plus gros matchs du club, avec les supporters et les joueurs aussi, alors concentrons-nous sur celui-ci et gagnons-le. C'est toujours un plaisir que ce genre d'équipe veuille [de toi] mais n'oublie pas Liverpool. Ils ont battu de grandes équipes », a ajouté le Lion.