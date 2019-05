Cote d'Ivoire: CAN 2019 - Quels Eléphants pour Kamara

L es Ivoiriens piaffent d'impatience. Ils sont pressés de connaître l'identité des joueurs qui vont représenter le pays à la 32ème Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football en Egypte (21 juin19 juillet). Ce mercredi, sous le coup de 11 heures, le sélectionneur national mettra fin aux attentes.

Ibrahima Kamara rend publique, aujourd'hui, sa présélection pour la 23ème CAN de la Côte d'Ivoire. Qui seront les élus de cette liste élargie ? Avant la réponse de ce matin qui suscitera, à n'en point douter, de nombreux débats, faisons un tour d'horizons des internationaux susceptible d'être au Caire. Aurier, Pépé, Zaha, Gbohouo, Kanon, Kessié, Seri, les incontournables Dans le groupe de Kamara, ils sont devenus au fil du temps des incontournables. Eux, ce sont le capitaine Serge Aurier, Nicolas Pépé, Wilfried Zaha, Sylvain Gbohouo, Franck Kessié, Jean-Michaël Seri. Présents au début de l'aventure du sélectionneur national, ces joueurs auxquels on peut adjoindre Max Gradel, Wilfried Kanon, Mamadou Bagayoko et, même Roger Assalé, sont certains de voir les pyramides dès le 20 juin prochain. «Quand il est arrivé, il a essayé de bâtir un groupe autour de son capitaine Serge Aurier, d'Eric Bailly, de Jean-Michaël Seri et de Zaha. Même si l'attaquant de Crystal Palace n'a pas toujours été disponible, il fait partie des joueurs sur lesquels Kamara compte pour la bataille en Egypte.

Donc, il est clair que ce sont des joueurs que tout le monde verra demain (aujourd'hui, ndlr) sur la liste», a confié un observateur averti de l'actualité des Eléphants. Même si le défenseur de Manchester City revient de blessure, ses chances de participer à la grand'messe du football africain ne sont pas totalement compromises. «Kamara pourrait le garder dans le groupe en espérant le récupérer dès le second match de poule», a ajouté notre interlocuteur.

Absent des premières listes, Jonathan Kodjia a retrouvé une place dans le onze du sélectionneur. A quelques mois de l'échéance capitale, il n'est pas évident que le technicien ivoirien bouleverse ses plans. Avec pour mission de construire une équipe compétitive pour la CAN 2023 à domicile, Kamara travaille plutôt à inculquer sa marque à ce jeune groupe en construction. Ils ont de fortes chances d'y être A côté des joueurs précités, Abdoul Karim Cissé et Badra Ali Sangaré ont de fortes chances de faire partie du groupe pour la CAN 2019. Meilleur gardien de la Ligue 1, le dernier rempart de l'Asec est constamment apparu dans le groupe de Kamara.

Une participation à la CAN après avoir connu les délices du CHAN et des compétitions interclubs serait le couronnement de sa carrière. Dans ce même lot, on peut citer le portier de Free State Stars en Afrique du Sud, Sangaré Badra Ali. Dans le secteur des gardiens, on devrait retrouver les trois joueurs régulièrement appelés par Kamara. Ceux qui ont la chance de faire partie de l'aventure se nomment également Geoffroy Serey Dié, Ismaël Diomandé, Victorien Angban, Maxwell Cornet. Après avoir honoré sa première cape en mars dernier contre la Centrafrique en qualification de la CAN, Wonlo Coulibaly peut bien rêver à l'Egypte et ses belles pyramides. Meilleur joueur 2019 de la Ligue 1, le latéral de l'Asec Mimosas a de fortes chances d'y être. Jean-Philippe Gbamin ne devrait pas manquer. Capable d'évoluer en défense centrale comme au milieu, le joueur de Mayence ne devrait pas se faire d'inquiétudes. Le cas Gervinho Auréolé d'une excellente saison, Gervinho a obtenu sur le terrain sa place pour la CAN 2019. Si bien sûr la performance en club est le premier critère de sélection.

L'attaquant de Parme revenu à son meilleur niveau a été désigné meilleur joueur de son club. Auteur de 11 buts en 30 matchs, l'ancien capitaine des Eléphants n'est pas certain d'effectuer le voyage en terre égyptienne. Snobé par Kamara depuis sa prise de fonction à la tête de l'équipe, le joueur ne se fait pas d'illusions même si bon nombre d'ivoiriens espèrent voir le Jaguar avec les Eléphants. «Gervinho a réalisé une saison complète en Italie. Italie aime bien l'équipe nationale. Gervinho s'est toujours battu pour le maillot national et tout le monde sait de quoi il est capable. Pour une compétition comme la CAN, on ne peut pas accepter volontairement de se passer d'un joueur de son calibre.

A moins qu'il ait un problème», a confié un dirigeant sous le sceau de l'anonymat. Si officiellement on ne connaît l'existence d'un quelconque conflit entre le joueur et le sélectionneur d'une part, et le joueur et les dirigeants d'autre part, le cas de Gervinho reste une énigme à élucider. Kamara a reconnu que le joueur reste toujours sélectionnable mais que doit-il faire pour y arriver ? La question reste entière. A moins qu'il décide de bouleverser ses plans. Ce qui n'est pas évident. Inscrit dans une logique de continuité, Kamara ne devrait pas déranger son groupe. Une communauté qui vit ensemble depuis maintenant onze mois. Un groupe avec un état d'esprit, un style de vie, qui répond bien à ses aspirations.