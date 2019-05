Cote d'Ivoire: 14ème conférence au sommet de l'organisation de la coopération islamique - Amadou Gon Coulibaly en Arabie Saoudite

L e Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, est arrivé le mardi 28 mai 2019 en Arabie Saoudite pour prendre part à la 14ème Conférence au Sommet de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI). Le chef du gouvernement représente le président de la République Alassane Ouattara à cette rencontre qui se tiendra le 31 mai à la Mecque.

La 14ème Conférence de l'OCI, dont le thème est "Main dans la main vers l'avenir", échangera sur des questions d'intérêt mondial, en général, et des défis du monde islamique en particulier. Le sommet abordera une diversité de problématiques, dont la paix et la sécurité, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le terrorisme, l'investissement et les finances, la sécurité alimentaire, les changements climatiques et le développement durable. L'autonomisation des femmes, les droits de l'Homme et la bonne gouvernance sont également à l'ordre du jour.

Au cours de son séjour, Amadou Gon Coulibaly et sa délégation auront d'importantes rencontres, où il sera question du renforcement de la coopération avec l'Arabie Saoudite ainsi qu'avec les pays du Golfe. Le séjour en Arabie Saoudite sera également l'occasion pour le chef du gouvernement de faire le point et d'approfondir la coopération avec la Banque islamique de développement. Le Premier ministre est accompagné par le Ministre d'Etat, Ministre de la Défense, Hamed Bakayoko et le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur, Ally Coulibaly. Sercom