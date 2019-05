Madagascar: Ligue des champions - Vers une finale Adema-Fosa Juniors !

Le hasard (du calendrier) fait parfois les choses. Et dans une formule plus compliquée de cette Ligue des champions, on aura droit à une véritable finale opposant Fosa Juniors et l'AS Adema. Avant cette sixième journée disputée mercredi et jeudi, rien n'était pourtant sûr.

La dernière journée de la Ligue des champions mettra finalement aux prises les deux équipes les plus en forme du moment. C'est le verdict des matches de la sixième journée.

Le penalty de Baggio. Et si Fosa Juniors qui a battu chez lui au stade Alexandre Rabemanjara la CNaPS Sport par 2 buts à 1, part avec la faveur des pronostics, on ne peut pas prendre à la légère l'Adema qui retrouve son terrain et son public. Là même où Ruffin et ses camarades ont damné le pion à tout le monde.

Hier encore, l'Adema a ramené de Tsiroanomandidy une précieuse victoire de 1 à 0 face à l'Ajesaia.

Quant à Fosa, il a ouvert le score dès la 2e mn par Santatra avant que Baggio ne trouve comme à son habitude le chemin des filets sur un penalty (32e ). Lalaina qu'on a un peu oublié, permit à la CNaPS de réduire le score à l'heure du jeu.

Un investissement pour la jeunesse. Une nouvelle défaite qui rend les choses plus difficiles pour la CNaPS mais c'est peut-être mieux ainsi pour la nouvelle ligne tracée par le Conseil d'Administration qui trouve que le football fait partie des dépenses inutiles car trop budgétivores. On semble oublier que ce même football a permis à l'ancien DG, Arizaka Rabekoto Raoul, de fédérer tout le personnel autour d'un objectif commun et ayant conduit à la construction du complexe de Vontovorona qui servira pour la génération future bien au-delà de 100 ans. Si ce n'est pas un bon investissement, Dieu que cela lui ressemble.

Dans l'autre match sans enjeu véritable, Zanakala a battu JET Mada au stade d'Ampasambazaha. Carlos avait pourtant ouvert le score en premier pour JET Mada avant de faire surprendre par deux fois au grand bonheur du public fianarois.

Une nouvelle défaite riche d'enseignement pour JET qui aura tout le temps pour revoir sa saison et de renforcer toutes ses lignes. On espère que le club saura rebondir pour la nouvelle saison.