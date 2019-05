Madagascar: Législatives - Rien de nouveau sous le soleil

On n'est pas encore fixé sur la configuration de l' Assemblée après cette élection législative du 27 mai 2019. Les résultats parviennent petit à petit des différents CNRV. L'IRD et le TIM sont au coude à coude, mais les indépendants sont en train de jouer les trouble-fêtes.

Le président de la République n'a cependant pas hésité à pronostiquer une victoire de sa plateforme, précisant toutefois qu'il le dit sous réserve d'une confirmation par la CENI. Il est peut être préférable d'attendre les résultats complets publiés le 15 juin pour se forger une opinion.

Législatives : rien de nouveau sous le soleil

Les candidats de cette élection législative préfèrent ne pas encore s'avancer sur leur chance de victoire. On n'a que des tendances dans la majorité des circonscriptions. On peut néanmoins connaître le nom de certains candidats ayant tout de suite été élus du fait du score réalisé par leur liste, mais ils ne sont pas sûrs de voir leur colistier suivre le même chemin qu'eux. A entendre le chef de l'Etat, cependant, les jeux sont faits. Il affirme qu'il dispose d'une majorité confortable qui l'aidera à réaliser les projets de l'IEM.

Cette assurance provoque un certain malaise chez tous les observateurs qui veulent croire à une course- poursuite entre les candidats. A moins d'avoir des informations précises sur l'électorat ayant voté le 27 mai dernier. Le simple citoyen, soucieux de suivre le décompte précis des voix, est plutôt perplexe devant cette certitude affichée. Il peut consulter les chiffres sur le site de la CENI et il constate qu'il y a de véritables chassés croisés dans les résultats. On a l'impression d'un certain suspense. Mais selon le président, le doute n'est pas permis. L'opinion qui pensait que le jeu démocratique s'exercerait pleinement va se résigner. Elle va rester plutôt sarcastique et déclarer qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil.