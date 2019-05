Madagascar: Portrait - Colombes Ran, une diva en devenir

La musique est un art qui se partage! Tel est le leitmotiv qui anime Colombes Ran pour son grand retour sur le devant de la scène. Une chanteuse à voix qui ne laisse pas les mélomanes indifférents. Portrait !

Les téléspectateurs se souviennent sûrement d'une adolescente à la voix d'or, très timide mais qui a su se surpasser et arriver en demi-finale dans le télécrochet en 2004. 15 ans plus tard Colombes Ran signera un retour sur le devant de la scène en tout professionnalisme le 7 juin au CcEsca Antanimena. Ses premiers pas dans la musique, elle les a faites avec sa mère, disparue récemment. Son mentor, sa confidente et celle qui lui a transmis cette passion pour le quatrième art. C'est justement la raison pour laquelle Colombes Ran a choisi de lui rendre hommage en reprenant les meilleures chansons de Céline Dion.

Chanteuse à voix. Rangée dans la catégorie de chanteuse à voix, Il y a quelques années, entre deux accouchements, Colombes Ran a déjà adopté la formule « 4 Divas ». Un cabaret pendant lequel elle a interprété du Beyonce, Shakira, Céline Dion et Whitney Houston. Toujours épaulée par sa mère et grâce à cette dernière, elle a élargi ses horizons en matière de performance. Selon la chanteuse, « je compte reprendre les choses là où je les ai laissées. Cela en commençant par rendre hommage à ma mère. Pourquoi Céline Dion ? Juste parce que ses chansons me rappelle cette être merveilleuse qui m'a donnée la vie. C'est elle qui m'a faite découvrir la chanteuse canadienne. Evidemment, il y aura un album en vu et quelques dates également mais tout viendra au fur et à mesure» relate-t-elle.

Petit retour sur son parcours artistique! A l'époque, malgré la puberté qui frappait à sa porte, sa signature vocale a tout de suite marqué les esprits. Doublée d'une personnalité toujours aussi pétillante, son sourire ravageur, n'a pas été décimé par le temps. Si l'apparence de certains n'a pas été épargnée par le temps, celle de Colombes Ran est plutôt bien conservée, même après deux enfants et quelques années ajoutées au compteur. Pourtant son passe-temps préféré est de concocter des petits plats pour sa famille ou encore les gâter de toutes sortes de pâtisseries. Un pêché mignon qu'elle gère avec la danse car oui, elle est également une danseuse à ses heures perdues.

Colombes Ran rejoint l'écurie « Ivenco ».

Entourée des meilleurs. De son vrai nom, Colombes Mioratiana Randriamantsoa s'entoure toujours des meilleurs. Déjà à ses débuts, elle a eu la chance de faire un duo avec le chanteur Mirado qui était la coqueluche des jeunes dans le temps. Elle s'est aussi faite ses armes à travers quelques soirées et une tournée nationale en autoproduction. Aujourd'hui, c'est sous les ailes de l'Ivenco qu'elle fait ses pas dorénavant. Ayant une affinité artistique avec Ken, le leader du Mage 4, d'éventuelles collaborations, que ce soit des duos ou des morceaux signés Ken et interprété par Colombes, profilent à l'horizon dans l'écurie Ivenco. Toujours à la recherche de cette couleur qui fera sa carrière, Colombes reste fidèle à son style de prédilection, en prenant un peu de slow, quelques titres rythmés sans oublier les chansons chantées. Bref une variante de variété qui lui réussit plutôt bien.

Dans tous les cas, son intégration chez « Ivenco » marque un nouveau départ pour la chanteuse. En effet, Colombes Ran se consacrera à sa carrière en solo et donnera un aperçu du professionnalisme et de la culture de l'excellence qu'elle tient tant à partager avec le public malgache même si pour elle l'important n'est pas d'être le meilleur mais d'être soi-même. Comme cela c'est dit !