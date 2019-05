Madagascar: « Airtel Madagascar » - Appui à la maternité de Befelatanana

« Airtel Madagascar » confirme son engagement à travers une politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) pérenne, qui contribue au développement du capital santé de la population.

Bien-être et confort. Partenaire fidèle de la Maternité de Befelatanana « Airtel Madagascar » y poursuit les actions sociales. En effet, à l'occasion de la fête des mères, l'opérateur a décidé d'entamer le financement du projet de construction d'un abri pour les proches qui visitent les usagers de la maternité de Befelatanana. Une manière pour « Airtel Madagascar » de célébrer la force et le courage de ces mères qui donnent la vie en veillant au bien-être et au confort des personnes qui les accompagnent à la maternité. Dynamique et solidaire, l'opérateur inscrit ce geste dans la suite logique des efforts entrepris à l'égard de toutes les mères, mais aussi de leurs proches. Les infrastructures qu' « Airtel Madagascar » finance contribuent à renforcer ce lien familial qui unit la population, suivant la vision fédératrice et bienfaisante qui anime « Airtel ».

Nombreux projets. « Le don de soi est le meilleur don qu'on puisse offrir. C'est pourquoi, on réitère notre engagement de solidarité envers cette maternité et c'est la raison pour laquelle nous nous déplaçons ici chaque année pour visiter nos mamans, les nouveau-nés, ainsi que tous ceux qui veillent sur eux » souligne Eddy Kapuku, Directeur général d' « Airtel Madagascar ». La pose de la première pierre pour les travaux de construction de cette infrastructure a eu lieu le 24 mai dernier. On rappelle en tout cas qu' « Airtel Madagascar » intervient dans de nombreux projets socioéconomiques de soutien à la population en général et aux couches les plus vulnérables en particulier.