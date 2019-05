Madagascar: Ambassadeur de la Corée du Sud et les législatives - « Elles se sont déroulées d'une manière pacifique »

L'ambassadeur de la Corée du Sud à Madagascar, Lim Sang-Woo, au premier plan sur la photo assistant à la conférence-débat. (Photo Kelly)

L'ambassade de la République de Corée du Sud a organisé durant deux jours, les 28 et 29 mai dernier à l'université d'Antananarivo, une projection du film « Ode to my father », sorti en 2014 et réalisé par Yun Jegun et une conférence-débat sur « La comparaison de l'évolution politique et de la croissance économique de la Corée du Sud et de Madagascar ». Selon l'ambassadeur de la Corée du Sud à Madagascar, Lim Sang-Woo, cette conférence-débat rentre dans le cadre du raffermissement des relations économiques et politiques entre les deux pays».

Et lui d'enchaîner : « Vous avez beaucoup de potentialités. Ce qui est important est le rôle de leader ». En ce qui concerne les dernières élections, « Félicitations pour les élections législatives ! Elles se sont déroulées d'une manière pacifique. C'est un pas vers la consolidation de la démocratie qui en est un long processus. Vous aviez réussi un transfert de pouvoir paisible », a-t-il souligné. Il s'est félicité, par ailleurs, que des entreprises coréennes ont beaucoup investi à Madagascar.