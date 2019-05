Madagascar: « Pays exempts de paludisme » - Des investissements judicieux et le leadership comme clés du succès

Après la certification de l'Algérie et de l'Argentine « pays exempts de paludisme », la semaine dernière, d'autres pays, et notamment, ceux d'Afrique, incluant ainsi Madagascar, ont été incités à apprendre des expériences des deux pays africains à avoir obtenu cette certification, à savoir l'île Maurice, en 1973 et l'Algérie il y a à peine une semaine.

En réalité, les stratégies nationales argentines et algériennes ne diffèrent pas de celles de divers autres pays pour combattre le paludisme. Leur succès repose sur leur capacité à atteindre les objectifs fixés par leur stratégie. Pour l'Argentine, le pays est parvenu à assurer la formation des agents de santé à l'aspersion d'insecticides à l'intérieur des habitations (Madagascar a aussi recours à cette méthode), le diagnostic de la maladie par la microscopie et une riposte efficace aux cas signalés au sein des communautés. S'y ajoute la gratuité du diagnostic et du traitement (mesure également appliquée à Madagascar). La collaboration transfrontalière était également fortement efficace, l'Argentine partageant une frontière avec la Bolivie. Ce qui n'est pas le cas de Madagascar qui peut considérer cela comme un avantage : celui de ne pas craindre une infestation transfrontalière directe venant d'autres pays. Entre 2000 et 2011, l'Argentine et la Bolivie ont collaboré étroitement pour les campagnes d'aspersion intra-domiciliaire (CAID) au profit de centaines de milliers d'habitations situées en zone frontalière, et pour mener des campagnes à grande échelle de dépistage du paludisme.

Comparer l'incomparable ? La stratégie de lutte contre le paludisme étant pratiquement la même d'un pays à l'autre, à quelques éléments près, les succès ne sont pas au rendez-vous pour tous. L'étendue du territoire et la densité de la population ne semblent pas constituer un blocage pour couvrir la totalité des pays qui ont déjà réussi à vaincre le paludisme. A titre comparatif, l'Argentine s'étend sur 2,78 millions de km² et abrite une population de 44,5 millions d'habitants tandis qu'à Madagascar, la superficie est de 587.000 km² avec une population de 25 millions d'habitants. En revanche, la situation économique est un élément beaucoup plus révélateur. Le PIB de l'Argentine est de 637 milliards USD (2017) avec un PIB par habitant de 14.402 USD. Pour Madagascar, le PIB est de 11,5 milliards USD (2017) et le PIB par habitant, 424 USD (2018). Madagascar bénéficie, toutefois, des appuis des grands organismes internationaux dans le financement de sa lutte contre le paludisme.

En somme, de nombreux paramètres sont à considérer afin de parvenir au succès des stratégies de lutte contre le paludisme. Rappelons que c'est à l'hôpital militaire de Constantine, en Algérie, que la cause du paludisme chez l'homme a été découverte pour la première fois en 1880. Le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, le Dr Matshidiso Moeti n'a pas manqué de le souligner en affirmant que cet élément historique « a constitué une étape importante dans la riposte à la maladie », tout en affirmant que ce pays a « montré au reste de l'Afrique que le paludisme peut être vaincu par le leadership des pays, des actions courageuses, des investissements judicieux et la science »...