Sénégal: Ascension ou commémoration de la montée de Jésus Christ vers le ciel - Les fidèles invites à fêter l'espérance de la venue du Saint Esprit

La Communauté catholique des Parcelles Assainies a célébré hier, jeudi 30 mai, dans la ferveur la fête de l'Ascension commémorant la montée de Jésus Christ vers le ciel, quarante jours après sa Résurrection. Dans son homélie, le Père Joseph Ndong, revenant sur le sens de cette célébration, a invité les fidèles catholiques à fêter l'espérance et à demeurer dans l'attente de la promesse de Jésus Christ qui va se réaliser le jour de la Pentecôte, avec la venue du Saint esprit.

A la paroisse Marie Immaculée des Parcelles Assainies, trois célébrations eucharistiques (messes) ont été dites à 7h30, 10h30 et 18h30, dans le cadre de la fête de l'Ascension commémorant la montée de Jésus Christ vers le ciel, quarante jours après sa Résurrection. La première messe de cette journée célébrée par le Père Joseph Ndong, vicaire au Sanctuaire marial de Témento, dans la région de Sédhiou (Sud), a enregistrée la participation de plusieurs fidèles dont des enfants qui vont recevoir, les samedi 2 et dimanche 3 juin prochain, respectivement leur sacrement de première communion et de Confirmation. Dans son homélie, le Père Joseph Ndong est revenu sur le sens de la célébration de cette fête de l'Ascension, en indiquant qu'elle vise certes à fêter la victoire du Christ sur le péché et la mort mais aussi une espérance. «Frères et sœurs, en fêtant l'Ascension de notre Seigneur Jésus Christ, nous fêtons une victoire, certes, mais nous fêtons aussi une espérance».

Poursuivant son propos, il a ainsi invité les fidèles à demeurer, à l'image des disciples du Christ, dans l'attente de la Pentecôte, célébration marquant aussi la descente de l'Esprit saint. «Comme les disciples attendaient la descente de l'Esprit saint, nous aussi vivons dans l'attente de la Pentecôte. Et surtout préparons-nous à nous laisser remplir de l'Esprit saint. Car, nous en avons tout le temps besoin pour être renouvelé tous les jours et à tout moment pour rester fidèle à notre attachement à Jésus Christ», a-t-il fait remarquer. Avant d'ajouter: «Jésus dit, en effet: «Je m'en vais, mais vous recevrez le baptême dans l'Esprit saint». Et, recevoir le baptême dans l'Esprit saint déjà la passion du Christ nous le révèle à travers le côté transpercé du Christ où coula de l'eau et du sang. De l'eau qui rappelle le baptême de Jean le baptiste, le sang qui rappelle de l'Esprit saint».

Poursuivant, le père célébrant a également rappelé aux fidèles que «Jésus est venu délivrer l'être humain de l'esclavage du péché» et qu'il reviendra à la fin des temps, «comme le dit l'Evangile, pour le salut définitif de tous ceux qui croiront en Lui». «De toute la prédication, de tous les miracles qu'il a accomplis, ces derniers avaient pour objectif de délivrer l'être humain de ce qui entrave sa marche vers Dieu. Les textes de ce jour nous rappellent que si le Christ s'est élevé de la terre, il a vaincu définitivement le péché, la mort. Et nous aussi nous sommes appelés à communier avec Lui dans cette victoire. Notre existence sur terre est une élévation progressive vers notre Dieu. Nous sommes appelés à vivre avec le Christ et dans le Christ à être auprès de Dieu. Le Christ nous attend dans chacun et chacune de nos frères et sœurs que nous rencontrons».