Sénégal: Saint-Louis - Contre les violences faites aux femmes et aux filles - Les anciennes du lycée Ahmet Fall marchent pour la criminalisation du viol

À l'instar des autres régions du pays, Saint-Louis a marché hier, jeudi 30 mai, pour dénoncer à son tour le meurtre de Bineta Camara à Tambacounda. Jeunes, adultes, garçons et filles ont tous battu le macadam à travers les artères de la ville tricentenaire pour dire "non" à de tels actes ignobles.

Une marche initiée par la Convergence des Anciennes du Lycée Ahmet Fall des jeunes filles de Saint-Louis. Ses membres réclament la criminalisation du viol.

Des sanctions sévères contre les violeurs et meurtriers de femmes et de jeunes filles, c'est ce à quoi s'attendent les membres de la Convergence des Anciennes du Lycée Ahmet Fall des jeunes filles (CALAF) section Saint-Louis. Ces femmes l'ont exprimé à travées leur marche tenue hier, jeudi 30 mai dans la ville tricentenaire.

Arborant pancartes et banderoles, elles ont sillonné plusieurs artères, allant de l'avenue De Gaulle à l'île de Saint-Louis, en passant par le pont Faidherbe. Ces femmes y ont exprimé leur ras-le-bol contre les violences faites aux femmes, aux filles et même aux jeunes garçons. "Nous en avons marre de cette série de violences faites à l'endroit des femmes et des jeunes filles. Nous condamnons fermement ce qui s'est passé à Tambacounda, notamment le meurtre de la jeune Bineta Camara. Trop, c'est trop ! Nous ne sommes plus en sécurité dans ce pays", a regretté Rabiétou Dieye, la Vice-coordonnatrice de la CALAF.

Elle réclame aujourd'hui la criminalisation du viol, afin de mettre un terme aux actes barbares souvent infligés aux femmes et aux filles. "L'État devrait prendre des mesures sévères dans ce sens pour combattre ce fléau. Il faut que ceux qui violent et tuent des femmes et des jeunes filles soient traduits devant la justice et condamnés de manière sévère voire même la perpétuité afin que cela serve de leçon pour d'autres qui s'entêteraient à le faire", a-t-elle martelé. Une marche à laquelle ont pris part les membres de la SCOFI de Saint-Louis, des membres de la société civile, des élèves ainsi qu'une frange de la population.