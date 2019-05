Sénégal: BAC 2019 - Epreuve anticipée philosophie - Des cas de fraude et d'absence enregistr2s

Les épreuves de l'anticipée de philosophie se sont déroulées ce mercredi 29 mai, sur toute l'étendue du territoire. 159.386 candidats sauf ceux des séries techniques dans 371 centres d'examen et 510 jurys, sous l'œil vigilant des 16 mille surveillants, étaient appelés à «cogiter».

Malgré les mises en garde de l'Office du Bac, des cas de fraude ont été enregistrés, notamment à Dakar et à Diourbel (lycée Sergent Malamine Camara). Sans occulter une centaine d'absences dans la capitale du Baol.

Après les épreuves physiques qui continuent d'ailleurs à être organisées sur l'ensemble du territoire, les 159 386 candidats 159.386 candidats sauf ceux des séries techniques dans 371 centres d'examen et 510 jurys, sous l'œil vigilant des 16 mille surveillants, étaient convoqués pour subir les épreuves d'anticipé de philosophie, avant-hier, mercredi 29 mai, sur tout le Sénégal.

En attendant le Bac technique à partir du 11 juin et le bac général retenu pour la date du 1er juillet, des cas de fraude ont été encore enregistrés. La communication de l'Office du bac d'interdire l'introduction d'outils, notamment le téléphone portable, tablettes, ou assimilés dans le centre d'examen, n'y pourra rien. Au centre du lycée Sergent Malamine Camara (ex Limodak), le chef de centre informe de deux cas de fraude. Deux candidats ont été surpris avec leurs portables, confie-t-il.

Ainsi, ils grillent toute leur chance de vouloir décrocher leur premier diplôme universitaire. Autrement dit, ils ne poursuivront pas les épreuves pour cette année, en attendant d'être présentés au Conseil de discipline pour décider de leur sort. En 2018, 198 cas de fraude dont 128 parmi eux, rappelons-le, sont passés par le conseil de discipline.

«Deux ou trois qui ont été relaxés car le conseil de discipline n'a pas trouvé de preuves pour attester qu'ils sont coupables des faits qui leur sont reprochés. Il y'a en d'autres qui ont pris 2 ans», avait souligné le directeur Sosse Ndiaye.

DIOURBEL : 178 absents et 1 cas d'exclusion

Dans la circonscription académique de Diourbel, 7.688 candidats (3972 garçons et 3716 filles) répartis dans 21 centres d'examen étaient recensés pour composer sur la philosophie. L'inspecteur d'académie, Seydou Sy note une absence de 178 candidats dont 88 garçons et 90 filles pour la philosophie. Non sans signaler qu'un cas d'exclusion pour port de portable dans le centre d'examen.

LOUGA : Quelques absents notés

6.846 candidats dont 3.585 sont des filles se sont inscrits pour le baccalauréat 2019 dans l'académie de Louga. Ils sont répartis dans 24 centres d'examen. Quelques absents ont été notés au démarrage de l'épreuve anticipée de philosophie du baccalauréat 2019. Les épreuves ont commencé à l'heure indiquée sans problème majeur, tout comme le dispositif sécuritaire bien en place.

THIES : 26.548 candidats dans 65 centres

A Thiès, ils étaient 26.548 candidats attendus dans les 65 centres d'examen pour 81 jurys de la région de Thiès, pour les épreuves anticipées de philosophie. Selon l'inspection d'académie, l'effectif a connu une hausse de 3,93%, représentant 1.006 candidats par rapport à l'année dernière.

SOUTIEN A L'EDUCATION DES ENFANTS : Le Sénégal décroche 37 millions d'euros

En soutien à l'éducation des enfants, le Partenariat mondial pour l'éducation approuve un nouveau financement de plus de 37 millions d'euros pour le Sénégal. Selon un communiqué, ce nouveau financement a été approuvé par le Conseil d'administration du GPE. Il s'agit de renforcer le système éducatif du Sénégal, aider des millions d'enfants sénégalais à aller à l'école et bénéficier d'une éducation de qualité. De manière plus spécifique, ce financement servira à améliorer la gestion et la supervision des établissements scolaires, augmenter le nombre d'enseignants qualifiés, entraîner une hausse du taux de scolarisation et améliorera les résultats d'apprentissage. Le financement sera décaissable si et seulement si le Sénégal aura atteint les cibles et les résultats convenus conformément aux ambitions du programme. Il s'agira par exemple d'améliorer les niveaux en lecture et mathématiques en fin de 3ème année et d'établir une nouvelle cartographie de la vulnérabilité pour améliorer les services éducatifs destinés aux enfants les plus défavorisés. Car, il a été constaté que bon nombre d'enfants non scolarisés dans des établissements scolaires formels et un taux élevé du nombre d'élèves qui décrochent, sans oublier les évaluations des acquis scolaires qui révèlent une performance à la traîne dans l'ensemble du pays.

SAINT-LOUIS : Bon déroulement noté

11326 candidats dont 5990 filles ont composé dans 44 centres d'examen. Les épreuves de philosophie se sont bien déroulées dans les 44 centres d'examen ouverts au niveau de l'académie de Saint-Louis. 11326 candidats dont 5990 filles se sont penchés là-dessus, en plus des candidats individuels qui sont au nombre de 2515. Aucun incident n'a été signalé dans le déroulement de ces épreuves, selon l'inspecteur d'Académie de Saint-Louis qui a révélé avoir pris un certain nombre de dispositions pour assurer un bon déroulement de ces épreuves. "Nous avons désigné des superviseurs qui sont inspecteurs et professeurs ayant acquis une certaine expérience en matière d'organisation des examens. Ils étaient présents depuis la veille au niveau des centres pour aider l'administration. Jusqu'ici, on nous a signalé aucun problème", a indiqué Boubacar Sow, l'Inspecteur d'Académie de Saint-Louis, interrogé dans la matinée. «Depuis un certain nombre d'années, tous les problèmes que nous avons connus à travers l'organisation de ces examens sont partis de l'usage des téléphones portables. C'est pourquoi des dispositions ont été prises avec surtout les directives fermes de l'Office du Baccalauréat, notamment l'interdiction de tout ce qui est outil connecté dans les centres d'examen", a-t-il ajouté. Tout en indiquant que cela permet de préserver l'intégrité de l'administration des épreuves.